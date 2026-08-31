31 Agosto 2026

Napoli, preso Dinis Rodriguez: attaccante classe 2005 del Sion

redazione 31 Agosto 2026
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Nuovo innesto per il Napoli. Il club azzurro ha preso Dinis Rodriguez, attaccante classe 2005 proveniente dal Sion.

A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio, che attraverso il proprio profilo social ha annunciato l’operazione di mercato conclusa dal Napoli.

«Il Napoli ha preso Dinis Rodriguez, attaccante classe 2005 del Sion», scrive Di Marzio.

Il Napoli aggiunge così un giovane attaccante alla propria rosa, con l’operazione per il classe 2005 comunicata da Gianluca Di Marzio nelle ultime ore della sessione di mercato.

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