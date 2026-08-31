Sollevamento pesi, Sergio Massidda oro nello slancio e bronzo nello strappo ai Giochi del Mediterraneo: “Vincere in Italia gioia immensa” / Video

TARANTO (ITALPRESS) – Doppietta di medaglie per Sergio Massidda nel sollevamento pesi ai Giochi del Mediterraneo. L’azzurro, in gara nella categoria -65kg, ha trionfato nella prova di slancio con 162 kg, firmando anche il nuovo record della competizione. In precedenza, era arrivato il terzo posto nella prova dello strappo, dove non è riuscito a dare l’assalto all’oro sbagliando per due volte ai 135 kg e fermandosi a 130. E’ la medaglia d’oro numero 51 per l’Italia.

“Gareggiare in Italia è stato straordinario e mi ha dato una spinta pazzesca. Nella prova di slancio volevo portarmi a casa a tutti i costi la medaglia d’oro e ho fatto di tutto per conquistarla. Lo strappo non è andato come avrei voluto. Mi aspettavo di più ma sarà uno stimolo per fare al meglio la preparazione per i Mondiali” le parole del pesista azzurro.

– foto Italpress –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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