31 Agosto 2026

Egitto, il primo ministro Madbouly esamina gli ultimi preparativi in vista della visita di Xi Jinping

Anna Gaia Cavallo 31 Agosto 2026
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IPA51515689 – Mostafa Kamal Madbouly, the Prime Minister of Egypt speaks during First Part of the High-Level Segment of United Nations Climate Change Conference in Nizami Plenary Room during COP29, an event held by UNFCCC in Baku Olympic Stadium. COP29, running from November 11-22 focuses on carbon offset and sustainability and mitigation funding. – Dominika Zarzycka / SOPA Images//SOPAIMAGES_SIPA.59270/Credit:SOPA Images/SIPA/2411131257

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly ha presieduto oggi una riunione presso la sede del governo nella Nuova Capitale amministrativa per esaminare gli ultimi preparativi in vista della visita ufficiale in Egitto del presidente cinese Xi Jinping. Alla riunione hanno partecipato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Badr Abdelatty, il ministro degli Investimenti e del Commercio estero Mohamed Farid, consiglieri del presidente della Repubblica e rappresentanti dei ministeri e degli enti interessati.

Secondo una nota della Presidenza del Consiglio dei ministri egiziana, Madbouly ha sottolineato l’importanza della visita di Xi Jinping per rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra Egitto e Cina nei diversi settori, nel quadro del partenariato strategico globale tra i due Paesi.

Nel corso della riunione sono stati esaminati i principali ambiti di cooperazione e i progetti congiunti in corso, con particolare attenzione alla necessità di consolidare i progressi registrati negli ultimi anni, sostenere lo sviluppo e aumentare gli investimenti.

È stata inoltre sottolineata l’importanza di valorizzare le opportunità di investimento disponibili in Egitto, alla luce della crescente fiducia della comunità imprenditoriale cinese, e di rafforzare la cooperazione nei settori prioritari di interesse comune.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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