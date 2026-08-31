31 Agosto 2026

Piantedosi “L’intesa con l’Associazione Cutolo sarà uno strumento operativo”

Anna Gaia Cavallo 31 Agosto 2026
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NAPOLI (ITALPRESS) – “Voglio rinnovare qui l’impegno che ho preso con lei, una promessa: di fare della sua associazione, che lei ha fatto, che è l’incarnazione dell’impegno civile e della trasformazione di questa tragedia in una occasione di impegno civile. Faremo a breve un accordo, un’intesa, che istituzionalizzi questa attività che è di Daniela Di Maggio, dell’associazione intitolata a Giogiò Cutolo, ma che sia anche strumento operativo del Ministero dell’Interno per quella molteplice attività che noi cerchiamo di fare sul territorio anche in forma di promozione dell’educazione alla legalità e prevenzione di queste tragedie”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sul palco della cerimonia di commemorazione di Giovanbattista Cutolo, musicista 24enne ucciso il 31 agosto 2023 in piazza Municipio a Napoli.

“Abbiamo avuto una collaborazione attiva con l’associazione di Daniela Di Maggio, – ha spiegato Piantedosi a margine della cerimonia – ma adesso abbiamo immaginato di dare una strutturazione attraverso un accordo, un’intesa che possa fare sì che sosteniamo l’associazione anche nella sua potenzialità, capacità di divulgare, di fare attività divulgativa in maniera molto efficace come nessuna istituzione potrebbe fare anche nelle scuole, con i giovani, nell’incontro del mondo dei ragazzi per affermare i valori di legalità, di cultura e di bellezza, come dice Daniela Di Maggio”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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