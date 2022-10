Napoli, PalArgento in rovina, Simeone alla giunta: “Opportunità di sviluppo, quali progetti ci sono?”

Il PalArgento di Napoli cade in rovina, Nino Simeone, presidente della Commissione Infrastrutture interroga la giunta.

Oramai è dal 1998 che uno storico impianto della città di Napoli viene abbandonato a se stesso. Se in passato è stato teatro di eventi e punto di ritrovo per gli sportivi locali, oramai il Palazzetto dello Sport dedicato a ‘Mario Argento‘ sito in Viale dei giochi del Mediterraneo è un vetusto oggetto senza anima e senza alcun futuro. Uno scheletro che non rende omaggio ad una città come quella partenopea che ha nello sport un motore trainante di vitalità, ma anche di economia. Si pensi al calcio Napoli, ma anche ai fasti della pallanuoto, del basket e di tanti altri sport e sportivi che hanno dato lustro alla città.

Simeone: “PalArgento di Napoli serve un intervento”

Maggiori informazioni sul quel sta facendo la giunta comunale di Napoli, con il sindaco Gaetano Manfredi, vengono richieste dal presidente della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile. Nino Simeone sul PalArgento di Napoli oramai in rovina dal 2005, ha scritto una nota ufficiale in cui chiede spiegazioni per la struttura chiusa per a “causa dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza antisismica, iniziati e quasi subito bloccati e mai più ripartiti. Del palazzetto dello sport sono rimaste in piedi soltanto le due grandi tribune in

cemento, il tetto, le piccole curve e le altre strutture sono state demolite. Oggi il Pala Argento si presenta come se fosse il “rudere” di uno piccolo stadio all’aperto, ed invece quando era in funzione poteva contenere fino a 8mila spettatori, ed era uno dei più grandi palazzetti italiani. Vanto della nostra città e delle tante generazioni che hanno usufruito di tale struttura“.

Le condizioni del PalArgento: cade a pezzi, serve un nuovo progetto

Il Palazzetto dello Sport Mario Argento ha ospitato nel corso degli anni diverse discipline: il grande tennis, ma è anche unanimemente riconosciuto come la casa del basket napoletano. Nel corso degli anni è stato anche teatro di grandi concerti musicali, ma è stato fondamentale anche per compiti istituzionali e socio-sanitari. Ma il PalArgento per Nino Simeone non è solo un simbolo da far rinascere ma bensì una possibilità di sviluppo per la città di Napoli. Ecco perché chiede alla Giunta, in particolare all’assessore all’Urbanistica Laura Lieto, all’assessore allo Sport Emanuela Ferrante e al sindaco Gaetano Manfredi qual è la “prospettiva futura per l’area“. Inoltre chiede: “di sapere se esistono progetti comunali di recupero o magari se è intenzione da parte dell’Amministrazione di verificare altri progetti o proposte, magari con una manifestazione d’interesse pubblico per recuperare questa struttura polifunzionale importantissima“.