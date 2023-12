Napoli agli ottavi, De Laurentiis incassa 12 milioni: pronto premio per la squadra

Il Napoli trionfa negli ottavi di Champions, De Laurentiis incassa 12 milioni. Giocatori premiati, Mazzarri sorride dopo prestazione di spessore.

La squadra partenopea festeggia il raggiungimento degli ottavi di finale della Champions League con una vittoria convincente sul Braga. Il presidente Aurelio De Laurentiis può sorridere, incassando la somma di 12 milioni di euro, mentre i giocatori vedranno realizzato il premio promesso.

Il Corriere del Mezzogiorno riporta con entusiasmo i dettagli della partita, sottolineando il dominio del Napoli che ha tagliato il nastro degli ottavi con una prestazione di spessore. Il Braga, terzo nel girone, dovrà ora affrontare gli spareggi per l’Europa League.

Il tecnico Walter Mazzarri può finalmente godersi il suo primo trionfo dopo il ritorno alla guida della squadra, dimostrando di aver dato nuova linfa a un Napoli che ha sofferto nelle ultime settimane. La vittoria è stata netta, con due gol segnati e nessuno subito, e solo un palo esterno ha messo brividi nella ripresa.

“Vittoria doveva essere e così è stato”, commenta il Corriere del Mezzogiorno, evidenziando la determinazione della squadra. La partita è stata gestita con efficacia nel primo tempo, senza fronzoli, costringendo l’avversario a esaurire le energie. Nella ripresa, il Napoli ha dimostrato estro e fantasia, liberandosi dalla zavorra delle sconfitte in campionato contro Inter e Juventus.

Napoli agli ottavi di Champions League, De Laurentiis sorride

Il presidente De Laurentiis può contare su un aspetto positivo anche dal punto di vista finanziario, con un incasso di 12 milioni di euro che arricchisce le casse della società. Inoltre, i giocatori vedranno realizzata la promessa del premio, rendendo il successo in Champions League ancora più gratificante.

“Felici tutti, il presidente De Laurentiis incassa 12 milioni, i giocatori avranno, così come promesso, un premio. Il cammino in Europa prosegue alla maniera di Walter, con una squadra a cui sta cercando di cambiare volto, che riesce a gestire le fasi, soffre e reagisce, colpisce e si libera dalla zavorra delle sconfitte in campionato contro Inter e Juventus, sbanca il Maradona dopo due mesi”.

“Tante partite in una: il Napoli mette al sicuro il risultato nel primo tempo, con efficacia, senza fronzoli, aspettando l’avversario, costringendolo ad esaurire le energie e nella ripresa ritrova l’estro e la fantasia dei suoi giocatori, liberi mentalmente”, riferisce il quotidiano.

Il cammino in Europa prosegue per il Napoli, con una squadra che sta gradualmente cambiando volto sotto la guida di Mazzarri. Il trionfo sugli ottavi è un passo importante e promettente per il futuro della squadra partenopea nella competizione europea.