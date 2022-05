“Napoli offerta ufficiale per Traorè” la risposta del Sassuolo, le cifre

Il Napoli ha presentato una prima offerta ufficiale per Junior Traorè, giocatore del Sassuolo che ha una valutazione molto alta. Il club di Aurelio De Laurentiis deve costruire la rosa per la prossima stagione. Molto probabile che a fine campionato saranno molti i giocatori del azzurri a lasciare il club, quindi il calciomercato del Napoli sarà molto attivo durante l’estate. La società ha già preso Kvaratskhelia e bloccato Mathias Olivera, ma farà molto altro sia in entrata che in uscita.

Traorè al Napoli, arriva l’offerta

Secondo quanto riferisce calciomercato.com il club azzurro sta seguendo, molto da vicino il giocatore del Sassuolo. Uno dei gioielli Messina vetrina dal club neroverde. La prima offerta del Napoli per Traorè è di 16 milioni di euro, una cifra importante ma che è stato rispedita al mittente dal Sassuolo. La valutazione del club emiliano è di 30 milioni di euro e per ora non si muove da quella cifra. Ora c’è da capire se il Napoli sarà disposto ad alzare l’offerta, ma difficilmente arriverà all’intera cifra chiesta dal Sassuolo.