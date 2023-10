Orsato ha favorito il Napoli? Tifosi rossoneri furiosi: “Errore grave”

I tifosi rossoneri si sono lamentati per la direzione di Daniele Orsato che in Napoli-Milan sembrerebbe, a detta loro, aver favorito gli azzurri.

Napoli-Milan è terminata in pareggio, ma sono stati diversi gli episodi contestati all’arbitro Daniele Orsato che hanno sollevato le polemiche dei tifosi rossoneri. A finire sotto la lente d’ingrandimento una ripartenza fermata dal direttore di gara per fallo di Leao su Lobotka.

“E’ un errore grave, c’è poco da dire“, il pensiero espresso da molti tifosi che ha subito trovato la replica di Massimo Dotto: “Purtroppo abbiamo una pessima angolazione per valutare, ad esempio, la posizione del braccio destro dell’attaccante.

“Che il movimento sia “verso” l’avversario è indubbio, toccare il pallone sappiamo che non scagionerebbe da un intervento negligente. Dalle immagini non si vede la posizione dell’arbitro che potrebbe essere “between” anche se relativamente distante e quindi avere un punto di vista migliore del nostro. A conti fatti non ci sono a mio avviso sufficienti elementi per non supportare la decisione. Da Osservatore avrei chiesto la descrizione di quanto visto, per capire la cognizione dell’arbitro, ma non avrei probabilmente contestato la decisione”.