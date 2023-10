Napoli-Milan, scontri sugli spalti: lancio di fumogeni e petardi

Tensione al Maradona durante Napoli-Milan: scambio di fumogeni e petardi tra le due tifoserie, partita interrotta e richiamo all’ordine.

Notizie calcio Napoli – Momenti di tensione al 26′ di Napoli-Milan, big match della 10a giornata di Serie A. Sugli spalti dello Stadio Maradona si è verificato uno scambio di fumogeni e petardi tra la curva A, occupata dai tifosi azzurri, e il settore ospiti con i sostenitori rossoneri.

Inizialmente sono partiti fumogeni e petardi dal settore del Milan, prontamente ricambiati dai napoletani. La partita è stata interrotta per alcuni istanti su invito dello speaker, che ha lanciato un appello al ripristino della calma e del fairplay tra le due tifoserie.

Fortunatamente la situazione è tornata alla normalità, con il match che è potuto riprendere regolarmente dopo poco. Resta la tensione in campo tra due squadre che lottano per obiettivi importanti in questa stagione.

