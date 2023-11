Napoli, Mazzarri o Tudor: Marchetti Rivela un Possibile Terzo Candidato

Luca Marchetti di Sky Sport svela un potenziale colpo di scena per il Napoli: oltre a Mazzarri e Tudor, potrebbe emergere un terzo nome sorpresa.

Notizie calcio Napoli – Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport, ha recentemente condiviso interessanti prospettive riguardo alla situazione dell’allenatore del Napoli. Parlando a Radio Marte, Marchetti ha indicato che, nonostante i nomi di Walter Mazzarri e Igor Tudor siano al centro delle discussioni, la ricerca del nuovo tecnico potrebbe riservare sorprese.

La Situazione di Tudor e Mazzarri

Tudor, attualmente in trattativa con il Napoli, avrebbe preferito un contratto più lungo rispetto ai sette mesi offerti da De Laurentiis, con una clausola per un ulteriore anno. Tuttavia, è disposto ad accettare i termini proposti, in attesa di un riscontro definitivo dal patron del club. Mazzarri rimane un candidato solido, ma la sua posizione non è ancora confermata.

“Igor Tudor avrebbe voluto un contratto più lungo rispetto ai sette mesi offerti dal patron azzurro più clausola per un eventuale ulteriore anno esercitabile da parte del club, ma si accontenterebbe anche di sette mesi ed attende un responso definitivo da parte del patron Aurelio De Laurentiis”.

Un Terzo Nome per la panchina del Napoli

Marchetti sottolinea l’imprevedibilità di De Laurentiis, suggerendo che potrebbe considerare un terzo nome, attualmente sconosciuto alla stampa e al pubblico.

“Resta la possibilità Walter Mazzarri ed eventualmente un altro nome a sorpresa di cui però al momento non si sa assolutamente nulla e sarebbe strano perché in pratica mezza stampa d’Italia sta seguendo con interesse la vicenda”.

Questa mossa potrebbe rappresentare una svolta inaspettata nella ricerca di un nuovo allenatore per il Napoli, aggiungendo un ulteriore livello di suspense e interesse nella vicenda.

