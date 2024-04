Napoli, Martinez Quarta della Fiorentina nel mirino: Lo vuole Italiano?

Il Napoli su Martinez Quarta l’obiettivo, ma l’interesse può celare un indizio sull’arrivo di Vincenzo Italiano in panchina.

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi per la difesa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club partenopeo avrebbe messo nel mirino Lucas Martinez Quarta, difensore centrale argentino classe 1996 della Fiorentina.

Il Napoli su Martinez Quarta

Il calciatore sudamericano, arrivato in viola nell’estate 2020 dal River Plate per 13 milioni di euro, è attualmente sotto contratto con il club toscano fino al giugno 2025. Con la maglia della Fiorentina ha fin qui collezionato 113 presenze, segnando 9 reti e confermandosi come uno dei migliori prospetti del calcio argentino.

L’ingaggio di circa 1 milione di euro netti a stagione rientrerebbe perfettamente nei parametri economici del Napoli, mentre la valutazione si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, somma potenzialmente accessibile per le casse del presidente De Laurentiis.

L’indizio su Vincenzo Italiano

Ma l’interesse per Martinez Quarta potrebbe celare anche un altro significato. Secondo le indiscrezioni raccolte, il nome del difensore viola sarebbe stato suggerito direttamente da Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina e principale candidato a raccogliere l’eredità di Francesco Calzona sulla panchina azzurra.

L’ex tecnico dello Spezia godrebbe infatti della stima della dirigenza napoletana, che lo considererebbe l’uomo giusto per guidare il nuovo corso dopo le fallimentari gestioni di Rudi Garcia e Walter Mazzarri in questa stagione travagliata.

Il possibile approdo di Italiano al Napoli terrebbe in piedi l’ipotesi di uno scambio di calciomercato con la Fiorentina che coinvolgerebbe, appunto, Martinez Quarta, valutato dai tecnici azzurri come potenziale rinforzo di spessore per il reparto arretrato.

Le strategie di mercato e le mosse su allenatore e dirigenza saranno decisive per il futuro del Napoli nella prossima annata agonistica. Martinez Quarta potrebbe rappresentare la prima pedina del nuovo corso firmato Italiano.