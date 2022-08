Napoli-Lecce, biglietti in vendita. Ecco i prezzi e le modalità d’acquisto

Sono in vendita i biglietti per la partita Napoli-Lecce, prossima sfida casalinga allo stadio Diego Armando Maradona in programma per mercoledì 31 agosto 2022 alle ore 20:45. La vendita è già partita sul sito di TicketOne dalle ore 12 di questa mattina. Si ricorda che ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo 4 tagliandi. L’acquisto avverrà con il caricamento del titolo digitale sulla fidelity card oppure con la ricezione del biglietto in pdf. Per quest’ultima modalità non è necessaria la fidelity card.

I tagliandi potranno essere acquistati anche presso tutti punti Ticketone (clicca qui per consultare l’elenco). I titoli potranno essere caricati digitalmente sulla propria fidelity oppure stampati su supporto termico (biglietto cartaceo tradizionale) e, quindi, senza obbligo di fidelity card. Saranno attive le promozioni per i diversamente abili e per la tribuna family. Non sarà consentito il cambio utilizzatore del biglietto. A seguire, i prezzi: Tribuna Posillipo € 70,00 Tribuna Nisida € 55,00 Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12) Distinti anello superiore € 40,00 Curve anello superiore € 30,00. Dopo gli oltre 40mila spettatori registrati per la partita con il Monza, la sensazione è che tanti tifosi si recheranno a fare il biglietto e riempire i vari settore dello stadio Diego Armando Maradona.