C’è Nikola Maksimovic tra i convocati di Gennaro Ivan Gattuso per la sfida tra Napoli e Juventus. Il serbo va in panchina. Si ferma Ospina.

Si ridimensiona l’emergenza difesa per Gennaro Gattuso, il tecnico del Napoli ha convocato Maksimovic per la sfida con la Juventus. L’allenatore lo aveva detto anche in conferenza stampa: “Speriamo non accada niente, così possiamo portare Maksimovic almeno in panchina“. Il difensore ex Torino in settimana ha cominciato ad allenarsi nuovamente con la squadra, questo ha permesso a Gattuso di farlo rientrare tra i convocati che sfideranno la Juventus domenica sera alle 20.45 allo stadio San Paolo di Napoli. Difficilmente Maksimovic potrà andare in campo dal primo minuto, dato che non è ancora al meglio della condizione fisica. Il serbo si accomoderà in panchina, a meno di cambi dell’ultimo minuto. Questo porta al centro della difesa ancora Giovanni Di Lorenzo, Con Luperto che va in panchina.

Napoli-Juventus: ballottaggio a centrocampo

Sono ancora out dalla lista dei convocati del Napoli Dries Mertens e Kalidou Koulibaly che anche oggi a Castel Volturno hanno effettuato lavoro personalizzato in campo. Anche Ghoulam si è allenato in campo ma a parte e per l’ennesima volta non sarà con i compagni sul campo da gioco. Il tecnico del Napoli fondamentalmente ha un dubbio solo a centrocampo dove Fabian Ruiz e Stanislav Lobotka si giocano un posto da titolare. Gattuso non si è voluto sbilanciare su chi dei due manderà in campo, ma nelle ultime ore sono salite tantissimo le quotazioni di Fabian Ruiz, che potrebbe riprendere il suo posto da mezz’ala. Un cambio potrebbe esserci anche in porta perché Ospina non si è allenato a causa di una gastroenterite e quindi Meret scala qualche posizione.

Napoli, ecco i convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Cllejon, Insigne, Llorente, Lozano, Milik, Leandrinho.