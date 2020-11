Gattuso e il Napoli sono vicini al rinnovo. Il nuovo contratto prevede uno stipendio fino a 2,2ml più bonus, ma spunta un retroscena.

Napoli-Gattuso, rinnovo vicino. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello sport, il tecnico calabrese resterà sulla panchina azzurra fino al 2023.

“L’accordo tra Gattuso e il Napoli, prevede la scadenza dell’impegno a giugno 2023, con l’adeguamento economico di quello attuale da 1,4 milioni a 1,9 milioni di euro. Poi, da luglio 2021 Gattuso percepirà 2,2 milioni annui più bonus.

Aurelio De Laurentiis sembra avere ceduto e accontentato il suo attuale allenatore. La cosa più importante, è che non è prevista alcuna penale se l’allenatore decidesse di interrompere il rapporto prima della naturale scadenza dello stesso. Da lunedì ogni giorno potrebbe essere quello giusto per dare l’annuncio. L’ultima sconfitta col Sassuolo non ha fatto cambiare idea a De Laurentiis: il futuro del Napoli sarà ancora con mister Gattuso“.

GATTUSO, SPUNTA UN RETROSCENA

Ciro Venerato, esperto di calciomercato di Rai sport, rivela un retroscena sul rinnovo di Gattuso con il Napoli:

“Il coach calabrese allenerà il Napoli anche nella prossima stagione. Ormai ci sono pochi dubbi in merito. Gattuso percepirà circa 400.000 euro in più già da questa stagione. Vi svelo un retroscena che molti non sanno. Di questi soldi una discreta parte Gattuso la girerà ai suoi collaboratori. Questa è una notizia che il mister non vuole fare sapere perché è un grandissimo uomo. Parte dello stipendio lo darà ai suoi collaboratori“.