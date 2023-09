Napoli, De Laurentiis pensa a un nuovo difensore per gennaio

De Laurentiis valuta l’acquisto di un nuovo difensore centrale nel calciomercato di gennaio per sopperire agli infortuni in retroguardia.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli sta valutando l’ipotesi di acquistare un nuovo difensore centrale nel corso del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, la società partenopea sta monitorando diversi profili per rinforzare il pacchetto arretrato.

Gli infortuni occorsi ad Amir Rrahmani e Juan Jesus, entrambi ai box, hanno infatti ridotto le alternative per il tecnico Rudi Garcia. La coppia titolare formata da Ostigard e Natan appare obbligata anche in vista della sfida di Champions League contro il Real Madrid, considerando il difficile recupero di Rrahmani.

Ecco perché la dirigenza azzurra sta sondando opzioni sul mercato per puntellare il reparto con un nuovo innesto nella sessione di riparazione di gennaio. L’obiettivo è fornire a Garcia una rosa ancora più competitiva per affrontare al meglio gli impegni su tre fronti che attendono il Napoli da qui alla fine della stagione.

Si tratterebbe del quinto centrale di difesa in organico, un jolly prezioso per alternare al meglio gli interpreti e mantenere alto il livello del pacchetto arretrato. Nei prossimi mesi si capirà se l’operazione andrà effettivamente in porto.