Napoli, ritorna l’emergenza cinque infortunati e due squalificati. Si è rischiato di alimentare un giallo

Napoli, cinque infortunati e due squalificati. A Bergamo senza Di Lorenzo, Meret, Petagna, Osimhen e Rrahmani. Stop per Anguissa e Ounas.

La quiete è durata pochissimo e sul Napoli s’è abbattuta di nuovo l’emergenza, con una tempesta di infortuni e squalifiche che rischia di rendere tutta in salita la volata decisiva per lo scudetto. La tregua di febbraio è già finita e la lista degli indisponibili si sta allungando per l’ennesima volta a dismisura, come era successo a fine autunno e metà inverno. I numeri parlano chiaro e alimentano le preoccupazioni al Training Center di Castel Volturno, dove Spalletti e la squadra si ritroveranno domani mattina dopo due giorni di vacanza.

Scrive l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica:

“Sette azzurri — tra infortuni e squalifiche — non risultano infatti in questo momento arruolabili per la cruciale trasferta del 3 aprile a Bergamo con l’Atalanta e la sosta del campionato non cambierà la situazione più di tanto: nonostante il teorico vantaggio delle due settimane di stop, utili solo per tirare il fiato. L’emergenza si attenuerà invece molto poco, per il Napoli. Porte sicuramente sbarrate sul fronte della giustizia sportiva, perché il turno di stop infilitto a Victor Osimhen e Amir Rrahmani è automatico e inappellabile, visto che entrambi erano in diffida e sono stati ammoniti nell’ultima partita contro l’Udinese.

Contro l’Atalanta al suo posto ci sarà Mertens, mentre in difesa tornerà tra i titolari al fianco di Koulibaly il brasiliano Juan Jesus. Ma a Spalletti restano parecchie altre gatte da pelare. Meret e Petagna sono già fermi da un po’. Di Lorenzo, domani sarà visitato a Roma dall’ortopedico Mariani. È quasi scongiurato per il terzino il timore di un interessamento ai legamenti.

Le condizioni fisiche di Anguissa sono state ieri al centro di una lunga giornata di incertezza, fino a quando non sono filtrati nel pomeriggio dal Napoli dei segnali incoraggianti. A comunicare la notizia dell’infortunio del centrocampista era stata infatti come un fulmine a ciel sereno la federazione calcio del Camerun, che l’ha escluso con un comunicato dalla lista dei convocati per la doppia sfida contro l’Algeria. «Il giocatore si è fatto male nell’ultima partita con la sua squadra di club e non potrà essere disponibile». Nessuna notizia ufficiale in merito invece dal club azzurro. Per questo si è rischiato inutilmente di alimentare un giallo. Almeno Anguissa e Ounas possono farcela per Bergamo”.