Napoli, arriva un messaggio forte dei tifosi alla società

Napoli, gli auguri social a Koulibaly: i tifosi lanciano un messaggio forte a De Laurentiis per il rinnovo.

Il Napoli celebra con un post il compleanno di Koulibaly sui vari canali social: due foto in maglia azzurra e una da bambino, col messaggio: “Buon Compleanno, Kalidou”.

Kalidou Koulibaly è al Napoli grazie a Rafa Benitez. Otto stagioni in azzurro ed un futuro da decifrare, ma parte tutto nell’estate del 2014, quando il tecnico spagnolo indica il nome del senegalese alla società di Aurelio De Laurentiis.

L’escalation è servita, i dubbi sono azzerati: Koulibaly diventa un pilastro del Sarrismo e nel 2017/2018 – in mezzo ad offerte ‘shock’ e svariate voci di mercato – accarezza il cielo con un dito, salvo poi dover digerire l’atroce beffa dello Scudetto sfumato. Il goal di testa nel finale di Juventus-Napoli allo ‘Stadium’ è ancora nella mente dei tifosi.

Il profilo di Koulibaly avrebbe meritato un’ulteriore nota di colore per quanto ha rappresentato e rappresenta tuttora per il mondo Napoli. Una sobrietà che, probabilmente, mal cela i temi di mercato che caratterizzano l’attuale quotidianità del totem senegalese, che si appresta ad entrare nell’ultimo anno contrattuale con il club azzurro e che non ne ha ancora sottoscritto il prolungamento.

Napoli, i tifosi alla società: “Rinnova il contratto a Koulibaly”

Sotto il post di auguri, i tifosi azzurri acclamano Koilubaly. E si rivolgono alla società, scrivendo: “Rinnovate il contratto al miglior difensore della Serie A“. Si prospetta un periodo di tira e molla tra i tifosi, Koulibaly e il presidente Aurelio De Laurentiis. Nel frattempo, Kalidou si gode le 31 candeline sulla torta.