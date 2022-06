Napoli a sorpresa, proposta di rinnova a Mertens: la risposta del belga

Il Napoli ha fatto una proposta di rinnovo di contratto a Dries Mertens: 2,5 milioni di euro a stagione, offerta inviata via mail. Secondo quanto riferisce Il Roma la società di Aurelio De Laurentiis ha mosso un passo verso il calciatore azzurro, ma la risposta non è stata positiva. Nell’articolo a firma di Giovanni Scotto viene evidenziato che l’attaccante belga chiede 2,5 milioni di euro più 1 milione di euro alla firma. A questo punto si tornerebbe ad una fase di stallo, dato che la società partenopea non sembra voler pagare nulla per il benefit alla firma, nonostante sia una pratica utilizzata praticamente per tutti i calciatori che fanno a scadenza di contratto.

Nei prossimi due giorni si potrebbe conoscere la verità sul rinnovo di Mertens con il Napoli, dato che il 30 giugno scade ufficialmente il contratto. Il giocatore è vincolato alla società di De Laurentiis da una clausola unilaterale che la SSCN non farà mai scattare, ma che legalmente ha un valore. Dunque dal primo giorno di luglio Mertens sarà liberissimo di firmare con qualsiasi altro club. In questi giorni il Napoli dovrà fare una profonda riflessione, perché perdere Mertens significa dover andare poi a trovare un sostituto ed a quell’ingaggio calciatori forti come il belga difficilmente si trovano. Inoltre va sottolineato che in attacco si va verso la cessione anche di Politano, Petagna e Ounas, quindi tenersi stretto un bomber come Mertens potrebbe essere una soluzione per non dover comprare un altro cartellino.