Musetti: “Festeggio la vittoria con una pizza”, Berrettini: “Napoli città unica al mondo”

Lorenzo Musetti vince l’Atp 250 di Napoli e batte in finale, in due set, l’altro italiano Matteo Berrettini.

Una partita combattuta ma che ha visto Musetti vincere nell’area di Napoli con lo sfondo del Golfo. Al termine del match Musetti ha rilasciato alcune dichiarazioni dal Tennis Club di Napoli: “La vittoria mi dà una sensazione bellissima, soprattutto perché arrivata davanti ai miei genitori e la mia famiglia. Mi dispiace aver vinto contro un amico e contro un altro italiano, ma in questi casi bisogna essere egoisti. Non è stato facile, all’inizio era un po’ teso. Come festeggio? Sicuramente andrò a mangiare una pizza enorme, anche se non troppo perché devo partire per Basilea“.

Atp 250 di Napoli: Musetti batte Berrettini

Anche Matteo Berrettini ha parlato al termine del match ed ha fatto i complimenti a Musetti “per la grande stagione che sta facendo ed in generale per la carriera. Io alla sua età giocavo ancora i challenge. È stata quasi fino alla fine una bellissima partita, ho provato in tutti i modi a darvi una finale che meritasse questo torneo, purtroppo non ho finito nella maniera in cui volevo. Cosa mi porto via da Napoli? Intanto il trofeo,poi, l’ospitalità, la grande passione che ha la città per questo sport e il calore che mi ha riservato: non si trova in nessun altra parte del mondo“.