Mourinho, lo special delle giustifiche: “Campo orribile” poi critica l’arbitro Aureliano

La Roma pareggia con il Lecce allo stadio via del Mare, Josè Mourinho a fine partita: “Campo pessimo, manca espulsione a Strefezza“.

Josè Mourinho ha parlato al termine del match che ha visto la sua Roma pareggiare in casa del Lecce. Il tecnico portoghese parla di una partita “molto dura ed intensa che è stata giocata su un campo orribile. Dava sempre problemi ai miei giocatori che non riuscivano a giocare di prima intenzione. Con questo tipo di campo non potevamo fare altro che alzare la palla e si rischiava anche di farsi male… Ecco perché ai miei non ho nulla da rimproverare, né individualmente ma nemmeno collettivamente“.

Lecce-Roma: commento José Mourinho

L’allenatore della Roma si è lamentato anche per l’operato dell’arbitro Aureliano che ha diretto Lecce-Roma: “Manca la seconda ammonizione a Strefezza. Quell’episodio poteva sicuramente cambiare la partita. Ma io dico questo perché mi è stata posta la domanda, altrimenti non avrei parlato del direttore di gara, che ha fatto del suo meglio ed ha lasciato…la sua bellezza alla partita. Cioè una squadra piccola che ha lottato con tutte le sue forze per raggiungere un risultato positivo. Contro invece c’era una squadra che ha provato in tutti i modi a vincere una partita molto aggressiva ed intensa“.

Mourinho dice che non è “ovviamente il risultato che volevamo e da parte nostra c’è un po’ di frustrazione. Comunque è un punto guadagnato e non due persi. Nello spogliatoio i ragazzi non erano contenti e questo mi fa piacere perché vuol dire che c’è stata una crescita a livello di mentalità. Due o tre anni fa la Roma in certi match avrebbe fatto zero punti“.