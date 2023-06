Morto Berlusconi: il messaggio del Calcio Napoli

Morto Silvio Berlusconi: Il calcio Napoli e De Laurentiis esprimono cordoglio per la scomparsa dell’ex presidente del Milan.

L’ex Presidente del Consiglio e storico presidente del Milan, Silvio Berlusconi, è deceduto all’età di 86 anni. Aurelio De Laurentiis e la SSC Napoli hanno espresso le loro condoglianze

MORTO BERLUSCONI IL MESSAGGIO DI CORDOGLIO DEL CALCIO NAPOLI

Silvio Berlusconi, ex Presidente del Consiglio e storico proprietario del Milan, è deceduto oggi, alle 10:36, presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, all’età di 86 anni. L’annuncio è arrivato da fonti vicine alla famiglia e successivamente confermato attraverso lo speciale TG5.

Lascia un’eredità significativa sia nel mondo del calcio che della politica italiana. Berlusconi, fondatore di Fininvest e Mediaset, è stato presidente del Milan Calcio e del Monza, oltre a svolgere il ruolo di Capo del Governo italiano in quattro differenti mandati.

In seguito alla notizia, il mondo del calcio ha espresso il proprio cordoglio. In particolare, Aurelio De Laurentiis, attuale presidente della SSC Napoli, con la sua famiglia, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e l’intera SSC Napoli hanno espresso “profondo cordoglio” per la sua scomparsa.

È scomparso Silvio Berlusconi, il cordoglio della SSC Napolihttps://t.co/GAzUICwXB7 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 12, 2023

BERLUSCONI E NAPOLI

Silvio Berlusconi ha avuto un legame speciale con la città di Napoli, una città per la quale ha sempre nutrito grande affetto. Dopo la vittoria dello scudetto del Napoli, l’ex Presidente del Milan aveva dichiarato di sentirsi “un napoletano nato a Milano per caso“.

Nonostante la rivalità calcistica, Berlusconi ha sempre mostrato grande rispetto per il Napoli e i suoi tifosi, celebrando con entusiasmo il loro successo.

La morte di Berlusconi rappresenta una perdita significativa non solo per il calcio italiano, ma per l’intero paese.