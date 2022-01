Mondiali: La Colombia perde col Perù, che errore di Ospina – VIDEO

Qualificazioni ai Mondiali del 2022 la Colombia perde contro il Perù. La squadra ospite sfrutta un grave errore di David Ospina. Sconfitta amara per a Colombia che deve cedere al Perù . Un crollo inaspettato per i Cafeteros che vengono condannati da un gol di Edinson Flores al minuto 85′. Il giocatore del Perù riesce a segnare sfruttando una clamorosa indecisione di Ospina. Il portiere del Napoli è ben posizionato sul tiro dell’avversario, ma lascia passare il pallone in maniera totalmente inaspettata.