Moncalieri, donna insulta Infermiere: “meridionale di merda impara l’italiano”.

Torino, Donna insulta infermiere: “meridionale di merda impara l’italiano”. L’episodio accaduto all’ospedale Santa Croce di Moncalieri.

INSULTI AD INFERMIERE: “MERIDIONALE DI MERDA…”

TORINO- Il fenomeno del razzismo sta dilagando senza controllo e molto spesso sfocia in violenza, a farne le spese spesso sono gli operatori sanitari. Infermieri e medici, sono sovraesposti agli atti di violenza, non solo fisica ma anche verbale. L’ultimo caso è accaduto all’ospedale Santa Croce di Moncalieri, dove una donna ha insultato un infermiere apostrofandolo: “Meridionale di merda impara l’italiano…”

Il fatto di cronaca è stato riportato dal sito Torinosud.it. Ecco cosa scrive il portale:

DONNA INSULTA INFERMIERE MERIDIONALE

Insulti all’infermiere dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri perchè meridionale. E’ successo ieri mattina: protagonista una donna residente in città che, in attesa del proprio medico, se l’è presa con un infermiere di turno nel reparto. Il tutto è avvenuto in una delle corsie del nosocomio, davanti a decine di pazienti e ad altro personale dell’Asl To5. La donna, spazientita per le risposte evasive sulla presenza del proprio medico, ha apostrofato l’infermiere con: «Meridionale di merda impara l’italiano…».

La 40enne si era recata in ospedale per una medicazione della quale aveva bisogno la figlia. Non trovando il medico che l’ha seguita (in ferie…) se l’è presa con il resto del personale del reparto, convinta di aver visto nei corridoi il medico stesso. Sono dovuti persino intervenire gli agenti della polizia municipale, dal momento che, nonostante l’intervento di più infermieri in servizio, la 40enne non aveva nessuna intenzione di calmarsi.

Solo alla vista dei poliziotti la situazione è tornata alla normalità. L’Asl To5 ha condannato, che si è detta vicina al proprio infermiere, ha condannato l’episodio.