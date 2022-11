Moggi: “La Juve ha vinto sul campo. Calciopoli ha distrutto il calcio”

Luciano Moggi torna sulla questione di Calciopoli ed è convinto che la Juventus abbia vinto legittimamente gli scudetti sul campo.

Nonostante la giustizia abbia tolto i titoli ai bianconeri, Moggi la pensa diversamente ed a Radio Bianconera dice: “Nel corso di Calciopoli, la Fazzi era la segretaria dei designatori, la persona che aiutava a fare i sorteggi. Nell’intercettazione si può chiaramente sentire come il presidente federale Carraro, abbia detto di non fare alcun tipo di favore arbitrale alla Juventus. La Juventus aveva contro il presidente di lega, il presidente federale e i designatori e lo si comprende dalle intercettazioni. Io non ho mai chiesto a nessuno di vincere o di perdere, e c’è un’intercettazione in cui io dico ai designatori ‘Vale solo il campo’ e noi sul campo abbiamo vinto i campionati. Calciopoli ha messo in discussione una società di calcio e ha distrutto il calcio italiano, perché la Juventus dava all’Italia i giocatori che erano fondamentali per vincere con la Nazionale”.