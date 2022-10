Il Ministro Sangiuliano tifa Napoli: sarà in Tribuna con De Laurentiis!

Il ministro della cultura del governo Meloni Gennaro Sangiuliano tifa Napoli, sarà all’olimpico al fianco del presidente De Laurentiis.

La Roma ospita il Napoli di Luciano Spalletti, capolista e lanciatissimo tanto in campionato quanto in Champions League, nel posticipo domenicale dell’undicesima giornata. A sostenere gli azzurri all’Olimico ci sarà anche un ospite d’eccezione.

Il Ministro Sangiuliano tifa Napoli

Debutto da ministro della Cultura per Gennaro Sangiuliano nella tribuna d’onore dell’Olimpico per Roma-Napoli. Il giornalista, direttore del Tg2 chiamato al governo dal premier Giorgia Meloni, è di provata fede azzurra e sarà al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli, dopo la formazione del governo, aveva fatto gli auguri di buon lavoro a Sangiuliano e al ministro dello Sport, Andrea Abodi, già presidente dell’Istituto per il credito sportivo.

Chi è Gennaro Sangiuliano, il nuovo ministro della Cultura del governo Meloni

Sangiuliano è nato nel 1962, è napoletano e tifosissimo del Napoli. Si è laureato in giurisprudenza alla Federico II, per poi conseguire anche un dottorato in Diritto ed economia, sempre a Napoli, e successivamente un master in diritto privato europeo alla Luiss di Roma dove ha avuto come professore Giuseppe Conte. È stato docente alla Lumsa, alla Sapienza e alla Luiss, e dal 1996 al 2001 è stato direttore del quotidiano Roma e poi vicedirettore di Libero.

La direzione del Tg2

Sangiuliano è entrato in Rai nel 2003, ed è stato inviato in Bosnia, Kosovo e in Afghanistan. Dal 2009 al 2018 è stato vicedirettore del Tg1. Nel 2018 è stato nominato direttore del Tg2, riconfermato nel 2021. Autore di numerosi saggi, si è dedicato soprattutto alle biografie, da quella di Giuseppe Prezzolini (l’anarchico conservatore, 2008) a quella di Putin (Vita di uno zar, 2015), ma anche Hillary Clinton (Vita in una dynasty americana 2016), Trump (Vita di un presidente contro tutti 2017) e Xi Jinping (Il nuovo Mao. Xi Jinping e l’ascesa al potere nella Cina di oggi, 2019). L’ultimo libro, nel 2021, è dedicato a “Reagan Il presidente che cambiò la politica americana”.