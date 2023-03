Milan asfaltato dalla Fiorentina: il Var cancella un clamorosa svista in favore dei rossoneri

Il Milan perde al Franchi di Firenze con la Fiorentina: i rossoneri subiscono due gol di Gonzalez Jovic.

Dopo quattro vittorie consecutive si ferma bruscamente la marcia dei rossoneri verso il sogno scudetto. Gli uomini di Pioli volevano approfittare della sconfitta del Napoli per cercare, in qualche modo, di fare un minimo pensiero a tricolore.

Ed invece il Milan è stato completamente surclassato dalla Fiorentina che, soprattutto nel primo tempo, ha sempre dominato il gioco riuscendo a trovare anche la rete con Gonzalez. Nella ripresa i rossoneri cercano la reazione ma trovano il gol solo al minuto 95 con Hernandez, quando oramai è troppo tardi.

Al 78′ decisivo l’intervento del Var che cancella un rigore assurdo che l’arbitro Di Bello aveva assegnato per fallo di mano di Cabral. Ma il giocatore della Fiorentina non colpisce mai con la mano, anzi è estremamente evidente che il pallone lo tocca con la testa. Invece Di Bello aveva assegnato in maniera perentoria il rigore, poi fortunatamente è intervenuto e con l’ausilio delle telecamere Di Bello non ha potuto fare altro che cancellare la concessione del tiro dagli 11 metri.

Il Milan resta a 47 punti in classifica e deve sperare che la Roma non faccia risultato pieno con la Juventus, altrimenti può raggiungere proprio la squadra di Pioli.