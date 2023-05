Miguel Angel, l’ultimo desiderio prima di morire: incontra la sua squadra del cuore prima dell’eutanasia

Addio commovente di Miguel Angel: incontra la sua squadra del cuore, i Milionarios, prima della morte per eutanasia.

Nelle prossime ore avverrà la triste ma desiderata morte di Miguel Angel, un giovane colombiano affetto da una grave malattia. Insieme ai suoi cari, ha preso la difficile decisione di ricorrere all’eutanasia per porre fine alle sue sofferenze insostenibili. Non potendo compiere da solo l’atto del suicidio assistito a causa delle sue condizioni di malato terminale, si farà aiutare da un’altra persona.

L’eutanasia attiva diretta, ovvero l’uso di farmaci per indurre la morte, è consentita solo in pochissimi Paesi al mondo, tra cui la Colombia. Grazie a questa legge, Miguel Angel potrà avere la morte che desidera. Prima di ciò, però, il giovane ha espresso un ultimo desiderio che è stato realizzato nella notte scorsa: incontrare l’intera squadra dei Millonarios di Bogotà, per cui nutre da sempre una grande passione. In un’emozionante gesto di vicinanza, i giocatori hanno reso omaggio a Miguel Angel, che ha potuto ricevere il loro affetto prima del suo addio definitivo.

LA NOTTE INDIMENTICABILE DI MIGUEL ANGEL PRIMA DI MORIRE

Nella notte italiana, poco prima della partita che vedeva i Millonarios contro l’Alianza Petrolera, Miguel Angel è stato accolto nello spogliatoio dello stadio El Campin, dove ha potuto scattare alcune foto insieme a tutta la squadra. In un momento di intima riflessione, i giocatori si sono riuniti attorno a lui per recitare una preghiera. Successivamente, hanno regalato al giovane due magliette del club e gli hanno promesso la vittoria: “Dobbiamo vincere questa partita per Miguel Angel, è l’ultima che vedrà nella sua vita”, ha dichiarato il capitano Macalister Silva ai suoi compagni.

Carichi di emozione per l’incontro con il loro tifoso speciale, i calciatori dei Millonarios hanno trionfato con un risultato di 3-1 contro l’Alianza Petrolera, donando così a Miguel Angel un’ultima gioia. Paola Moyano, l’ambasciatrice che ha lanciato una campagna sui social per realizzare questo incontro, ha ringraziato la squadra per il meraviglioso gesto compiuto. Ora è giunto il momento per Miguel Angel di intraprendere il cammino che ha scelto, lasciando un segno indelebile nei cuori di coloro che gli sono stati vicini in questa commovente esperienza.