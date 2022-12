Cassano: “Messi il più grande calciatore della storia. Superiore a Maradona”

Antonio Cassano ritiene che Lionel Messi è il più grande calciatore della storia ed è superiore a Maradona

La vittoria del Mondiale dell’Argentina regala nuovi ingredienti al continuo paragone tra Maradona e Messi. Antonio Cassano non ha dubbi su chi è il più forte e nella rubrica ‘Habla con Antonio‘, l’ex calciatore barese ha utilizzato parole al miele per la Pulce: “Son felice per lui, perché lo stimo tanto come giocatore che per me, come ho detto mille altre volte, ancora una volta in più, è il più grande giocatore che la storia del calcio avrà mai visto, nella storia. Non ci sarà mai nessuno come lui, non c’è mai stato nessuno come lui. C’è un distacco troppo grande, perché è un qualcosa di unico e inimitabile”.

Per Cassano c’è un distacco troppo grande tra Messi e Maradona

“Tecnicamente ha fatto a 35 anni, sette gol, in sette partite, con quattro assist. A 35 anni, se qualcuno mi trova, le prestazioni che ha fatto in un Mondiale, a quell’età, ad essere decisivo in tutte le partite, con questa continuità, son pronto ad ascoltarlo. Ma nessuno mai ha fatto un qualcosa, la cosa che ha fatto lui. Con una buona squadra eh, con due ragazzini che sono partiti dalla panchina: Enzo Fernández, Julián Álvarez, che hanno fatto un Mondiale strepitoso” ha proseguito Cassano.

“Con Di María a mezzo servizio che ha fatto solo la finale, e poi altri buoni giocatori, li ha presi per mano e li ha portati sul tetto del mondo. Ha fatto un qualcosa veramente di inimmaginabile. Ha giocato a tutto campo. Da nove, da dieci, da undici, da sette, da otto. Come dice Guardiola. Lui è il miglior sette, nove, dieci e undici. Son contento per lui, la sua famiglia, che hanno sofferto tanto con le sconfitte dell’Argentina” ha concluso Fantantonio.