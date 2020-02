Il Napoli vince in Coppa Italia contro l’Inter e l’autore del gol Fabian Ruiz l’ex Matteo Politano, hanno scritto un messaggio social a fine match.

“Finalmente una vittoria su un campo difficile che ci da fiducia per la sfida di ritorno, contento per la prestazione di sacrificio di tutta la squadra” questo il messaggio social di Fabian Ruiz, a cui fa eco quello di Matteo Politano: “Soffrendo abbiamo vinto in trasferta, ma sappiamo che dovremo sudare anche al ritorno per guadagnarci la finale! Grazie allo splendido pubblico di San Siro per l’accoglienza!“.

Il gol di Fabian Ruiz è stato decisivo per la vittoria del Napoli che con una partita accorta e sofferta è riuscito a contrastare l’Inter di Antonio Conte. Una sfida complicata quella vinta dagli azzurri, che arrivavano dalla sconfitta al San Paolo con il Lecce. Lo spirito dei partenopei è piaciuto anche a Gattuso che ora chiede continuità.

Il messaggio social di Fabian Ruiz e Matteo Politano non è l’unica reazione alla vittoria degli azzurri in Coppa Italia contro l’Inter. Al termine del match hanno parlato anche David Ospina e Kostas Manolas. Il portiere ed il difensore hanno sottolineato l’importanza della vittoria, ma soprattutto hanno fatto capire di volerci andare cauti in vista della partita di ritorno. Oramai anche i giocatori azzurri hanno imparato a non alzare i toni, dato che la squadra appare ancora convalescente, soprattutto sotto il punto di vista della mentalità.

Un fattore su cui Gennaro Gattuso sta lavorando moltissimo. L’allenatore del Napoli sottolinea spesso in conferenza stampa che questo è il vero problema del Napoli, riuscire a fare grandi partite con le big e magari sgonfiarsi con le medio piccole. Ora, però, il Napoli è chiamato a fare un ulteriore salto di qualità necessario per raggiungere la zona Europa, magari anche attraverso la vittoria della Coppa Italia.