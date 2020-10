Mertens auguri a Maradona: “Scusa per il record, il migliore sei tu!”

Dries Mertens, attaccante del Napoli, ai microfoni di Sky Sport ha fatto gli auguri a Diego Armando Maradona che oggi compie 60 anni.

E’ lui il miglior bomber della storia del Napoli, ma Dries Mertens negli auguri a Diego Armando Mardona ha voluto ribadire chi è veramente il migliore in assoluto. “Auguri Diego! Scusa se ho battuto il tuo record di gol col Napoli, tu reste sempre il più importante. Il migliore di tutto“. Sono tanti i messaggi di auguri che sono arrivati al Pibe de Oro che oggi compie 60 anni. Ma Mertens a Sky ha ripercorso anche il momento della firma con la maglia del Napoli, quando si trasferì dal Psv Eindoven: “Quando firmai per il Napoli non pensavo di riuscire a battere il record di Maradona. Arrivai Napoli per dare il massimo, per dare tutto me stesso, ma non avevo mai giocato da attaccante puro”.