16 Giugno 2026

Mercatorre: la fiera vintage più amata di Torre del Greco con ingresso gratuito.

Anna Gaia Cavallo 16 Giugno 2026
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Mercatorre 2026: La Fiera del Vintage a Torre del Greco

Sabato 20 e domenica 21 giugno 2026, si svolgerà la venticinquesima edizione di Mercatorre, la fiera del vintage e dell’artigianato più apprezzata della provincia di Napoli. Questo evento attira ogni anno appassionati e curiosi nel meraviglioso scenario degli Ex Molini Meridionali Marzoli a Torre del Greco. L’ingresso è completamente gratuito, offrendo così l’opportunità a tutti di partecipare a questa celebrazione della cultura e del riuso.

Un Evento di Memoria e Creatività

Mercatorre rappresenta molto più di una semplice fiera; è un autentico incontro tra memoria, creatività e identità cittadina, che precede la pausa estiva. Con orario dalle 17:00 a mezzanotte, l’evento richiama visitatori di ogni età, consolidandosi come un simbolo culturale del territorio. Questo mercato alternativo si è evoluto nel tempo, diventando un’icona per tutti coloro che desiderano esplorare le meraviglie del passato e del presente.

La manifestazione è dedicata al riuso intelligente, all’arte e al vintage, permettendo di scoprire una vasta gamma di oggetti d’epoca, modernariato, vinili, abbigliamento retrò e artigianato locale. Non mancherà la musica dal vivo e delizioso street food a km 0, creando così un’atmosfera conviviale e accogliente. Mercatorre è il luogo ideale per passare del tempo di qualità con familiari e amici, esplorando le meraviglie di un passato che continua a vivere nel presente.

Quest’anno, un grande spazio sarà dedicato all’arte contemporanea con la Mostra d’Arte Falastin Hurra. Allestita negli edifici del CoBar/Stecca, la mostra presenterà oltre 80 opere di artisti italiani e internazionali, regalando ai visitatori l’opportunità di immergersi in una dimensione creativa e ispiratrice. Inoltre, sarà allestita una Collettiva di Arte all’esterno, con opere che mettono in risalto la vitalità e la diversità della scena artistica locale.

Domenica 21 giugno, Mercatorre vivrà un momento speciale con l’avvio della festa della musica. Saranno proposte selezioni musicali a 360°, celebrando i diversi generi e le sonorità provenienti da tutto il mondo. La musica diventa così un linguaggio universale, capace di unire le persone in un’atmosfera festosa e accogliente.

Attività per Tutti: Laboratori e Spazio per i Bambini

Uno degli aspetti più affascinanti di Mercatorre è la varietà delle attività proposte. Per i più piccoli, sarà organizzato un Laboratorio di Riciclo Creativo, dove bambini, ragazzi e adulti potranno lavorare con carta, cartone e decorazioni per dar vita a simpatici manufatti in un contesto collettivo. Questa iniziativa non solo stimola la fantasia e la creatività, ma contribuisce anche a sensibilizzare i più giovani sui temi del riuso e della sostenibilità.

In questo modo, Mercatorre si propone come un evento inclusivo, capace di attrarre famiglie e gruppi di amici, offrendo esperienze che uniscono apprendimento e divertimento. Anche i più piccoli potranno così partecipare attivamente, trasformando la fiera in un grande laboratorio a cielo aperto.

Se sei un appassionato di vintage, arte contemporanea, musica e gastronomia locale, Mercatorre è il luogo che non puoi assolutamente mancare! Questo evento si conferma come un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere un’esperienza autentica, immersa nel calore della cultura partenopea.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sull’evento, ti invitiamo a visitare il sito ufficiale di Mercatorre e le pagine social dedicate. Preparati a vivere un weekend ricco di emozioni e scoperte, dove ogni angolo racconta una storia.

Fonti ufficiali: Sito ufficiale di Mercatorre

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