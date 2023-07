Meluso fu accostato al Napoli due mesi fa: la sua risposta sorprese tutti

Il nuovo direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, venne accostato al club azzurro già due mesi fa: la sua risposta a Radio Punto Nuovo.

Mauro Meluso è il nuovo direttore sportivo del Napoli. Una vera e propria sorpresa con il classe ’65 cosentino che dunque prenderà il posto di Cristiano Giuntoli, passato alla Juventus. Ma in realtà si rincorrevano voci su un possibile approdo dell’attuale ds già da due mesi a questa parte, con una risposta sorprendente di Meluso nel corso dell’intervista a Radio Punto Nuovo: ‘L’idea di diventare direttore sportivo del Napoli con Vincenzo Italiano in panchina è stata discussa in passato, quando eravamo al comando dello Spezia, ma al momento non ci sono basi concrete”. Queste parole risalgono al 25 maggio e, per ovvie ragioni, Meluso ha preferito essere riservato, dimostrando rispetto per la situazione corrente.

Meluso ha poi commentato anche la posizione di Giuntoli, che si è poi trasferito alla Juventus: ‘L’addio di Giuntoli? La comunicazione è diventata estremamente veloce e caotica, potrebbe anche essere possibile che resti a Napoli con Spalletti. Sostituirli entrambi non sarà un compito facile, poiché hanno formato una coppia vincente per lo scudetto’.

Ora, spetta a Meluso, in collaborazione con Garcia, mantenere il Napoli in cima alla classifica. I partenopei dovranno difendere il loro titolo e cercare di ottenere risultati positivi anche in Champions League.