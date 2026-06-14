McTominay viaggia da solo, Gilmour si unisce ai compagni di squadra della Scozia il 11 giugno.

Scott McTominay Assente per Malessere: Situazione del Giocatore Scozzese

PARMA, ITALIA – 12 APRILE: Scott McTominay del SSC Napoli durante la partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e SSC Napoli presso lo Stadio Ennio Tardini il 12 aprile 2026 a Parma, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, non era presente sul bus della nazionale scozzese al suo arrivo a Boston giovedì, mancando così una sessione di allenamento con la squadra a causa di un malessere gastrointestinale. Nel frattempo, Billy Gilmour ha fatto visita ai suoi compagni di squadra, portando un po’ di supporto morale prima dell’imminente debutto mondiale.

La Scozia si prepara ad affrontare Haiti nel suo debutto ai Mondiali 2026, previsto per il 14 giugno alle 03:00 CET. Le condizioni di McTominay stanno suscitando preoccupazioni tra i membri dello staff e i tifosi, essendo uno dei giocatori chiave per la nazionale.

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Stando a quanto riportato dalla BBC e da altre testate britanniche, McTominay ha viaggiato separatamente dal resto della squadra fino al loro hotel di Boston, a causa di un malessere. Nonostante le sue condizioni, sembra che il trasferimento sia stato una misura precauzionale, e i medici della squadra lo hanno accompagnato.

Il centrocampista della Scozia, Kenny McLean, ha parlato della situazione durante una conferenza stampa: “Speriamo che non si diffonda. Incrociamo le dita affinché Scott stia bene. Sono sicuro che ce la farà,” ha detto McLean, ponendo l’accento sull’importanza del giocatore.

“Non voglio dilungarmi su di lui; tutti sanno quanto sia fondamentale” ha aggiunto, sottolineando come ogni membro della squadra sia importante per raggiungere i successi.

McTominay è visto come un pilastro della formazione scozzese, e la sua presenza è fondamentale per le ambizioni della squadra nel torneo. Gli esperti di calcio vi attendono con trepidazione la sua eventuale presenza sul campo, sperando che possa recuperare in tempo per l’incontro contro Haiti.

Nel frattempo, il suo compagno di squadra al Napoli, Billy Gilmour, è stato avvistato presso l’hotel della nazionale scozzese, nonostante non possa partecipare al mondiale a causa di un infortunio subito in una partita amichevole preparatoria contro Curacao. McLean ha commentato il gesto dicendo: “Evidentemente Billy desidera immergersi nell’atmosfera e vivere da vicino l’esperienza con i suoi compagni.”

La Scozia si sta preparando con serietà per la competizione, e mentre i giocatori restano fiduciosi, la situazione di McTominay rimane un punto di discussione. Gilmour, pur non essendo in campo, manifesta la sua voglia di sostenere i compagni, facendo sentire la sua vicinanza anche in questo momento difficile.

La situazione di Scott McTominay, infine, rappresenta un esempio dell’incertezza che regna nel calcio, dove la salute e il benessere dei giocatori sono prioritari. Mentre la Scozia si prepara per il torneo, gli allenatori e lo staff medico stanno monitorando attentamente le condizioni dell’atleta.

Saranno giorni cruciali per la Scozia, con il match contro Haiti che si avvicina e le speranze riposte in McTominay. Le aspettative sono alte, e tutti si augurano che il malessere di Scott possa risolversi rapidamente.

Per ulteriori dettagli sulle condizioni di McTominay e sulla preparazione della Scozia ai Mondiali 2026, ti invitiamo a seguire le notizie ufficiali e le comunicazioni della federazione calcistica scozzese.

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