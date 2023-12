Mazzarri a Sky: “Il 4-3-3 è il mio modulo preferito, giocare così è bellissimo”

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della sfida di Champions League, Napoli-Braga.

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha dichiarato a Sky Sport la sua predilezione per il modulo 4-3-3 dopo la vittoria contro il Braga, sottolineando la solidità difensiva e la crescita di giocatori chiave come Natan.

Dopo il match di qualificazione contro il Braga, Mazzarri ha condiviso la sua soddisfazione per la vittoria e ha focalizzato l’attenzione sulla performance difensiva della squadra. “Oltre alla qualificazione mi interessava non prendere gol, la squadra era lunga, non riusciva ad essere solida. Abbiamo anche fatto riposare qualcuno, in difesa siamo in emergenza, è stata una serata positiva,” ha dichiarato il tecnico.

Mazzarri ha evidenziato il cambiamento nella lunghezza della squadra, sottolineando che i giocatori salivano insieme, recuperando più palloni rispetto alla stagione precedente. Riguardo al giovane difensore Natan, il tecnico ha espresso la sua fiducia nelle doti del giocatore: “Natan ha doti importanti, andava sostenuto, era un po’ demoralizzato. Non è facile dal Brasile, al Torino ebbe difficoltà anche Bremer che ora è un altro difensore. Natan continuerà a crescere.”

Sulle criticità della difesa, Mazzarri ha ammesso che non sono stati perfetti e che qualche occasione è stata concessa, ma ha enfatizzato il segnale positivo di marcare in area con i cross. Guardando al futuro, il tecnico ha affermato: “Dobbiamo dimostrare col Cagliari che il processo di miglioramento continua.”

Quando è stato chiesto riguardo alla possibilità di passare a una difesa a tre, Mazzarri ha risposto con chiarezza: “Il 4-3-3 è il mio modulo preferito ma per farlo ci volevano i giocatori giusti e il Napoli ce li ha con Lobotka e due centrali veloci. Giocare così è bellissimo e continuerò così. Lobotka se lo si considera un centrale, è un 3-4-3, come quando c’era a Napoli c’era Behrami davanti la difesa e cambiavo.”

Il commento del tecnico getta luci sulla sua visione tattica e sulle scelte che guideranno il percorso del Napoli nella stagione, promettendo uno spettacolo appassionante per i tifosi e confermando la solidità del modulo 4-3-3 come chiave del successo.