CORRIERE – Walter a 4: Mazzarri style, prova il 4-3-3 e carica Osi.

Il neo allenatore azzurro Walter Mazzarri Sperimenta il 4-3-3 e Motiva Osimhen: Il Napoli Pianifica un Rilancio Vincente.

Il Corriere dello Sport dedica la sua prima pagina ai temi del calcio italiano, con particolare attenzione alle mosse tattiche di Walter Mazzarri e alle prospettive del Napoli. In un articolo dal titolo “Walter a 4: Mazzarri style, prova il 4-3-3 e carica Osi. Il Napoli progetta un rilancio in grande stile”, il quotidiano approfondisce la strategia del tecnico, concentrandosi sul nuovo modulo 4-3-3 e sulla motivazione di Osimhen. Un’analisi dettagliata che offre uno sguardo privilegiato sulle prossime mosse della squadra partenopea in vista di un possibile rilancio nel campionato. Di seguito un’anteprima della prima pagina del Corriere dello Sport: