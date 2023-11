Bargiggia: “Non solo Mazzarri: ADL pensa ad un clamoroso ritorno bis in piena ‘operazione nostalgia'”

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, oltre al ritorno di Mazzarri come allenatore, pensa anche a quello di Pierpaolo Marino.

Nel corso delle ultime mosse di calciomercato, Aurelio De Laurentiis ha annunciato con sorpresa l’ingaggio del toscano Walter Mazzarri come nuovo allenatore del Napoli. Tuttavia, secondo le anticipazioni del noto giornalista esperto di calciomercato, Paolo Bargiggia, il presidente del Napoli starebbe già progettando un altro colpo ad effetto.

Bargiggia ha condiviso le sue previsioni su Twitter, svelando che, dopo aver assicurato Mazzarri, De Laurentiis starebbe considerando un ritorno sensazionale in chiave “operazione nostalgia”. L’obiettivo sarebbe richiamare Pierpaolo Marino per gestire il mercato già a gennaio.

“Preso Walter Mazzarri, Aurelio De Laurentiis starebbe pensando ad un clamoroso ritorno bis in piena “operazione nostalgia”: richiamare anche Pierpaolo Marino per fare mercato già a gennaio”.

Bargiggia non ha però nascosto le sue perplessità dietro la scelta di Mazzarri: “Lo dico con molto anticipo; come sempre parlo prima e non dopo: la scelta di Walter Mazzarri da parte di Aurelio De Laurentiis per il Napoli è peggio di un salto nel buio, con occhi bendati e senza paracadute. Sulla stessa falsariga di Garcia che bocciai il giorno dell’annuncio”.

Su Tudor infine: “Dietro alle ragioni dello stop a Tudor, non soltanto la richiesta di un contratto di un anno e mezzo ma, soprattutto, la richiesta di un ingaggio da 2 milioni fino a fine stagione e poi, di 4 milioni per la prossima”.