Mazzarri: “Mi scuso con i tifosi, ci hanno incitato fino alla fine. Fatto peggio coi big? Sì, è così”

Napoli umiliato dal Frosinone in Coppa Italia: Walter Mazzarri si scusa con i tifosi ai microfoni di Mediaset e ammette errori.

Il Napoli ha subito una sonora sconfitta contro il Frosinone nella Coppa Italia, e il tecnico Walter Mazzarri ha rilasciato dichiarazioni sincere e scuse ai tifosi durante un’intervista a Canale 5 al termine della partita.

Mazzarri ha iniziato la sua intervista chiedendo scusa ai tifosi, esprimendo il suo dispiacere per la prestazione deludente della squadra. “Prima di tutto chiedo scusa ai tifosi, mi dispiace per loro. Abbiamo fatto meglio quando c’erano i ragazzi che giocano meno. Mi voglio scusare con i tifosi, che ci hanno dato una mano fino all’ultimo. Non se lo meritano. Non mi piace come abbiamo concluso la partita e ci rifletteremo tutti insieme. Ci sta prendere gol sull’angolo. Ma dal 2-0 in poi dobbiamo essere il Napoli”.

Il tecnico ha evidenziato che la squadra sembrava agire in modo disorganizzato, affermando: “Succede nella vita di perdere, ma non 4-0. Sembravamo una squadra che andava per conto suo, come se non ci siamo più opposti. Dobbiamo guardarci in faccia e cambiare registro”.

Mazzarri ha riconosciuto l’entusiasmo del Frosinone, definendolo una squadra che vive di emozioni. Ha spiegato: “Il Frosinone è una squadra che vive d’entusiasmo. Magari sono meno abituati a entrare dentro l’area e si sono esaltati. Noi abbiamo fatto una buona gara fino al primo gol loro. Contavo di vincerla nel finale con i cambi. Non riempivamo l’area e non andavamo a concludere. Potevamo anche andare in vantaggio e non avevamo rischiato nulla”.

In conclusione, Mazzarri ha ammesso apertamente gli errori tattici e ha promesso un periodo di riflessione per correggere il percorso della squadra. L’umiltà del tecnico napoletano potrebbe essere la chiave per affrontare le sfide future e ripristinare la fiducia dei tifosi del Napoli.