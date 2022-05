Mathias Olivera in viaggio verso l’Italia: la foto in aeroporto

Mathias Olivera oggi sarà un nuovo giocatore del Napoli, le visite mediche sono già prenotate a Villa Stuart Roma. Il giocatore del Getafe si sottoporrà a tutti i test fisici, che faranno da preludio alla firma sul nuovo contratto con il Napoli, che sarà firmato nella sede della Filmauro. Il presidente Aurelio De Laurentiis nel giorno del suo compleanno ufficializzerà Olivera al Napoli. Il terzino sinistro uruguaiano arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto, trovato anche l’accordo economico sull’ingaggio.

Sicuramente un ottimo colpo in casa Napoli, dopo quello di Kvaratskhelia e la conferma di Anguissa. Olivera è già in viaggio verso l’Italia come dimostra la foto postata in aeroporto dal giocatore in compagnia del suo agente Pablo Boselli. Il primo viaggio del giocatore uruguaiano che alla ripresa degli allenamenti si metterà a disposizione di Spalletti nel ritiro di Dimaro. Il Napoli dunque ha già sostituito Ghoulam che a fine stagione ha lasciato il club azzurro alla scadenza del contratto. A questo punto il calciomercato del Napoli potrà vivere di colpi di scena, sia in termini di cessioni che di nuovi acquisti, dato che i movimenti possono essere veramente tanti, con De Laurentiis pronto a vendere qualche big della rosa di Spalletti.