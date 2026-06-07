Marotta avverte: “Inter valuta Palestra, il futuro di Stankovic resta incerto.”

FC Internazionale: Marotta Parla di Mercato e Futuro della Squadra

Il 13 maggio 2026, a Roma, il CEO dell’FC Internazionale, Giuseppe Marotta, ha festeggiato trionfalmente con la squadra dopo la vittoria nella finale di Coppa Italia contro la SS Lazio, tenutasi allo Stadio Olimpico. Questo successo ha segnato un’altra stagione memorabile per il club, fresco del titolo di Campioni d’Italia e della Coppa Italia.

Durante una cerimonia nella storica cornice del Teatro Regio di Parma, Marotta ha affrontato le domande dei giornalisti riguardo alla strategia di mercato dell’Inter, soffermandosi in particolare sul giovane talento Marco Palestra, attualmente in forza all’Atalanta. Marotta ha chiarito che le trattative per Palestra sono ancora nelle fasi preliminari, ma ha sottolineato che il futuro di un altro giocatore, Aleksandar Stankovic, resta da definire.

Mercato Inter: La Situazione di Marco Palestra

Inter interessa a Marco Palestra, un giovane esterno d’attacco che ha brillato in prestito presso il Cagliari, prima di tornare all’Atalanta. Quest’ultima ha avanzato una richiesta di 50 milioni di euro per il suo trasferimento.

Marotta ha dichiarato: “Palestra è un giocatore dell’Atalanta e un talento in crescita nel panorama del calcio italiano. Avere la possibilità di seguirlo è incoraggiante, ma affermare che stia per arrivare all’Inter è affrettato. Denzel Dumfries, attualmente vicino al Real Madrid, ricopre lo stesso ruolo e, per ora, siamo ancora nelle fasi preliminari.”

Questo commento evidenzia l’interesse dell’Inter nel giovane, il quale, secondo Marotta, potrebbe attirare l’attenzione di molti club europei.

La Riconferma di Aleksandar Stankovic

Non solo trattative in corso, ma anche movimenti concreti. Oggi, Inter ha attivato ufficialmente l’opzione di riacquisto di Aleksandar Stankovic da Club Brugge. Dopo una stagione impressionante, il costo del trasferimento è stato di 23 milioni di euro, mentre il prezzo della vendita iniziale era di 9,5 milioni.

Marotta ha affermato: “Era inevitabile far valere la clausola di riacquisto, considerato il grande rendimento di Stankovic. È un giocatore fondamentale e rappresenta un investimento strategico per l’Inter. Ora dobbiamo valutare il suo futuro.” Le valutazioni sul futuro di Stankovic sono quindi in corso, con diverse opzioni da considerare, tra cui un possibile prestito.

In aggiunta, il manager dell’Inter ha confermato che il portiere Josep Martinez rimarrà nel club, anche se le decisioni riguardo al suo impiego in campo dipenderanno dall’allenatore.

Cristian Chivu e il Futuro dell’Inter

Un altro punto di discussione è stato il futuro di Cristian Chivu, giovanissimo allenatore che ha già portato a casa il titolo di Campioni d’Italia e la Coppa Italia nel suo primo anno. Marotta ha comunicato che la società è in procinto di prolungare il contratto di Chivu, attualmente valido fino al 2027. “Abbiamo trovato un accordo per un rinnovo, che sarà ufficializzato nei prossimi giorni. Anche i nostri tifosi saranno soddisfatti di questa notizia,” ha commentato.

L’Inter si sta quindi concentrando sulla costruzione di una squadra competitiva per le prossime stagioni, puntando su giovani talenti e su un tecnico promettente. L’obiettivo principale resta quello di investire in giocatori in grado di crescere e contribuire attivamente al successo del club.

Marotta ha concluso le sue dichiarazioni ribadendo l’intento di valorizzare i giovani: “L’Inter vuole investire nei giovani più interessanti, creando un mix di esperienza e freschezza per affrontare le sfide future.” Questa strategia sembra essere la via maestra per mantenere l’Inter ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Fonti ufficiali:

Inter.it

Corriere dello Sport

Gazzetta dello Sport

L’Inter guarda al futuro con ottimismo, e la stagione 2026-2027 si preannuncia ricca di emozioni e opportunità da cogliere.

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