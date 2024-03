Napoli, Manfredi sul nuovo stadio a Bagnoli: “Bonifica in 3-5 anni, ADL dovrebbe acquistare i terreni”

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, fa il punto sulla possibilità di realizzare il nuovo stadio del Napoli a Bagnoli, svelando tempistiche e passaggi necessari tra bonifica, acquisizione aree e infrastrutture.

CALCIO NAPOLI -Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è intervenuto sulle polemiche legate alla possibile realizzazione del nuovo stadio del Napoli nell’area di Bagnoli. Ecco le sue parole chiave:

Bonifica di Bagnoli: “Per realizzare uno stadio serve il parco urbano. La bonifica di quella zona dovrebbe partire nelle prossime settimane e richiedere dai 3 ai 5 anni”.

Acquisizione dei terreni: “I terreni sono di Invitalia e De Laurentiis li dovrebbe acquistare. Ho già sentito il presidente azzurro”.

Tempi per uno stadio nuovo: “In 30 mesi, come dice De Laurentiis, è impossibile realizzare un nuovo impianto”.

Accessibilità e viabilità: “La scelta è condizionata dall’accessibilità. Prevediamo il prolungamento della Linea 6 della Metro e una nuova strada con un sottopasso”.

Cambio di piano urbanistico: “Va fatta una modifica del piano perché la realizzazione dello stadio richiede la costruzione di nuovi volumi edificabili”.

Il ruolo del Comune: “C’è un ruolo del Comune, ma anche del Governo. Accoglieremo De Laurentiis per il suo progetto”.

Alternative allo stadio nuovo

Manfredi ha anche ribadito la priorità della ristrutturazione del Maradona per ospitare Euro 2032, scartando l’ipotesi Afragola: “Per le partite del Napoli mettiamo in campo i trasporti e vigili, sarebbe difficile farlo altrove”.

Il sindaco delinea così un percorso articolato ma non immediato per il nuovo stadio, rimandando ad un prossimo incontro con ADL per valutare il piano industriale della società. L’iter tra bonifiche, acquisto aree e infrastrutture necessarie renderebbe impossibile rispettare le tempistiche di 30 mesi ipotizzate dal presidente azzurro.