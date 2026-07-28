Mancini torna ct dopo dimissioni di Ferragosto 2023: nuova sfida per il commissario tecnico.

Roberto Mancini Ritorna alla Nazionale Italiana: Un Nuovo Inizio

di Antonio Ricotta

PALERMO (ITALPRESS) – Era il 13 agosto 2023 quando la notizia della sorprendente decisione di Roberto Mancini di dimettersi da commissario tecnico della Nazionale italiana ha scosso il mondo del calcio. Oggi, a distanza di 1080 giorni, il “Mancio” è pronto a riprendere il suo posto, dopo una serie di eventi che hanno segnato un periodo turbolento per la Nazionale azzurra.

Questi tre anni sono stati caratterizzati da momenti di delusione, inclusi un Europeo sotto le aspettative e una mancata qualificazione al Mondiale 2022. Durante questo tempo, la federazione ha visto due commissari tecnici, Luciano Spalletti e Gennaro Gattuso, oltre a un ct ad interim, Silvio Baldini. In parallelo, la FIGC ha cambiato presidente, passando da Gabriele Gravina a Giovanni Malagò, e ha vissuto 16 giorni tempestosi culminati nell’abbandono del progetto di un’inedita triade dirigenziale.

Le Sfide e le Opportunità di Mancini

La carriera di Mancini sulla panchina della Nazionale ha visto successi memorabili, come la vittoria dell’Europeo nel 2021, ma anche fallimenti. La mancata qualificazione ai Mondiali del 2022 ha rappresentato un colpo duro, nonostante la squadra avesse dominato in alcune fasi delle qualificazioni. Mancini ha candidamente ammesso che respingere l’offerta della Nazionale sarebbe stata una scelta sbagliata, rivelando un senso di debito nei confronti di un gruppo di giocatori che lo aveva portato al trionfo nel 2021.

Il presidente Malagò ha confermato di aver sempre considerato Mancini come la scelta ideale per il ruolo di ct, sottolineando il suo valore e la sua capacità di lavorare con i giovani talenti. Questo approccio mira a creare un’armonia tecnica tra le varie selezioni nazionali, enfatizzando l’importanza di uno stile di gioco condiviso. “La Nazionale deve rappresentare un sistema coeso,” ha dichiarato Malagò, un intento che si ricollega all’affermato successo di Mancini con i giovani.

Un Calcio Italico in Evoluzione

Con un curriculum che include una striscia di 37 partite senza sconfitte, Mancini ha dimostrato di essere uno dei migliori tecnici della scena calcistica italiana. La sua esperienza e la sua visione del gioco potrebbero risollevare una Nazionale in cerca di stabilità. Complice anche un rapporto positivo con i club di Serie A, la scelta di Mancini sembra aver trovato il consenso necessario per un nuovo inizio.

Il ritorno di Mancini rappresenta anche una possibilità per ripristinare il “calcio all’italiana”, un approccio che tiene conto di tattiche di difesa solide, oltre alla necessità di integrare giovani promesse nel gruppo. I segnali positivi dai giocatori sono incoraggianti e, secondo fonti informate, molti di loro hanno accolto con entusiasmo il ritorno di Mancini, vedendolo come una possibilità per un rilancio collettivo.

In conclusione, la Nazionale azzurra ha ora l’opportunità di reinventarsi grazie alla leadership di un tecnico che ha già saputo vincere e affrontare sfide difficili. Con l’avvicinarsi delle prossime competizioni, le aspettative sono alte. Mancini, ora più che mai, ha l’occasione di dimostrare che l’Italia può tornare a brillare nel panorama calcistico internazionale.

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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