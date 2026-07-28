Libia: il presidente tunisino Saied dichiara che la soluzione deve essere esclusivamente libica.

Kais Saied: La Soluzione Libica è un’Affare Libico

TUNISI (TUNISIA) – Il presidente tunisino, Kais Saied, ha affermato che la soluzione alla crisi in Libia deve essere portata avanti dai libici stessi. Nel suo intervento, Saied ha evidenziato che il popolo libico ha la capacità di trovare un percorso comune che rispetti l’unità del Paese. Queste dichiarazioni sono emerse durante una conversazione telefonica con il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi e sono state riportate sulla pagina ufficiale della Presidenza tunisina.

Il presidente Saied ha sottolineato che i libici devono essere in prima linea nel trovare soluzioni, esprimendo la fiducia nella loro capacità di autodeterminazione. Questa posizione si inserisce nel contesto più ampio della situazione politica e sociale in Libia, dove le tensioni e le divisioni hanno reso difficile un dialogo significativo. Il sostegno di paesi amici come la Tunisia e l’Egitto è fondamentale, ma deve sempre rispettare l’agenzia del popolo libico.

Unità tra Tunisia ed Egitto: Uniti per superare le sfide

Durante il colloquio telefonico, Saied ha affermato che Tunisia ed Egitto, se resteranno uniti come un’unica entità, potranno affrontare e superare ogni sfida che si presenterà. Il dialogo tra i presidenti è stato incentrato anche sulle attuali dinamiche regionali e sui rapporti bilaterali, fondamentali in un contesto di incertezze globali.

Il presidente tunisino ha sottolineato che la sicurezza dell’Egitto è parte integrante della sicurezza nazionale araba. In un momento in cui molti Paesi della regione affrontano crisi politiche e sociali, il coordinamento tra Tunisia ed Egitto diventa cruciale. La cooperazione tra i due Stati può fornire una base solida per affrontare le insidie del contesto geopolitico attuale, in particolar modo in relazione ai conflitti in Medio Oriente e Nord Africa.

I due leader hanno anche discusso della guerra in corso nella Striscia di Gaza, esprimendo la necessità di una risposta unitaria a favore dei diritti del popolo palestinese. Saied ha riaffermato il sostegno di Tunisi per i diritti dei palestinesi, sottolineando che tali diritti non possono essere annullati dal tempo o dalle armi più distruttive. Questa posizione evidenzia l’importanza della solidarietà araba in un contesto di crescente violenza e conflitto.

Il coinvolgimento di Tunisia ed Egitto in questioni regionali non è solo una questione di sicurezza, ma anche di responsabilità morale verso i popoli che soffrono a causa di conflitti prolungati. Entrambi i presidenti hanno convenuto che l’unità tra le nazioni arabe è fondamentale per costruire un futuro di stabilità e prosperità per tutti.

In conclusione, il dialogo tra i presidenti Saied e Al Sisi mostra la volontà di costruire legami più forti e affrontare insieme le sfide regionali. È essenziale che i Paesi arabi continuino a lavorare insieme per la stabilità della regione e per la difesa dei diritti dei popoli oppressi.

Fonti ufficiali: Presidenza della Repubblica tunisina – [Ufficio Stampa](https://presidence.gov.tn)

FONTE ITALPRESS

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