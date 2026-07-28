In Puglia, il top della vela giovanile: Ettorre sui Tricolori in doppio

Campionati Italiani Giovanili in Doppio di Vela: Arriva la Puglia

BARI (ITALPRESS) – La Puglia si prepara a diventare il palcoscenico di un evento sportivo di grande rilevanza: i Campionati Italiani Giovanili in Doppio di Vela. Questo atteso appuntamento si svolgerà a Manfredonia dal 5 al 10 settembre, e la presentazione odierna ha avuto luogo nella sala conferenze del palazzo del consiglio regionale pugliese. Tra i presenti, illustri rappresentanti del mondo della vela, come il presidente nazionale della Federazione Italiana Vela (FIV) Francesco Ettorre e il presidente dell’VIII zona FIV Alberto La Tegola.

L’evento è uno dei momenti chiave della stagione velica italiana e attirerà i migliori giovani equipaggi da tutto il paese. Saranno assegnati i titoli italian in sei differenti categorie, offrendo a giovani atleti un’importante opportunità per mostrare il proprio talento su un palcoscenico di alto livello tecnico e competitivo. Il Campionato non solo rappresenta una competizione, ma celebra anche l’avvenire della vela italiana, caratterizzato da talento, passione e spirito di squadra, pronti a setacciare il mare.

Un Evento di Rilevanza Nazionale e Territoriale

Francesco Ettorre ha espresso entusiasmo per il ritorno della Federazione in Puglia: “Siamo felici di essere tornati. Era da anni che non organizzavamo un grande evento in questa regione.” Il Campionato Italiano in Doppio è tra i cinque eventi più significativi del panorama velico nazionale. Con oltre 500 ragazzi coinvolti, rappresenta il meglio della vela giovanile italiana, ed Ettorre ha sottolineato l’importanza di avere un’organizzazione in grado di gestire un evento complesso, data l’elevata quantità di imbarcazioni in acqua.

Inoltre, Ettorre ha auspicato che il campionato attiri un vasto pubblico e appassionati nei giorni della manifestazione. “Eventi di tale portata offrono una grande opportunità per promuovere il territorio, attirando visitatori a Manfredonia. Questo non solo darà modo di assistere alle regate, ma permetterà anche di ammirare i giovani velisti che si distinguono a livello internazionale,” ha dichiarato.

Alberto La Tegola, il presidente dell’VIII zona FIV, ha poi aggiunto: “Essere pugliesi e rappresentare la Puglia della vela è un grande privilegio. La nostra regione possiede uno dei campi di regata più affascinanti d’Italia, e forse del mondo.” Con circa 900 chilometri di costa e 44 circoli affiliati alla Federazione Italiana Vela, la Puglia offre un ambiente unico per gli sport acquatici.

L’assegnazione dei Campionati Italiani Giovanili della classe doppio è, secondo La Tegola, un riconoscimento sia della qualità dei nostri atleti che della nostra capacidad organizzativa. “Essere stati scelti dal Consiglio Federale è un segnale forte che evidenzia il livello di eccellenza raggiunto in Puglia” ha commentato, rimarcando l’impegno e la dedizione investiti per arrivare a questo traguardo.

Infine, è evidente che questo evento non sia solo un’importante competizione, ma un punto di incontro per appassionati, famiglie e studenti, che avranno l’opportunità di condividere momenti unici e di fare esperienza nel fantastico mondo della vela. Numerosi team giovanili stanno già affilando le loro attrezzature, pronti per l’inizio dei campionati e per il confronto con i loro coetanei.

Per informazioni ulteriori e aggiornamenti sull’evento, è possibile visitare i siti ufficiali della Federazione Italiana Vela e dell’organizzazione locale, dove saranno pubblicati dettagli e novità riguardanti la manifestazione.

Fonti ufficiali: Federazione Italiana Vela (FIV), Italpress.

FONTE ITALPRESS

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