Mancini ct, Ranieri dt: Maldini e Leonardo in separazione, Pirlo non scelto.

Mancini nuovo CT: le dichiarazioni di Malagò

ROMA (ITALPRESS) – “Ho scelto Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico della Nazionale per diverse ragioni, assumendomi pienamente la responsabilità di questa decisione”. Così ha spiegato il presidente della Figc, Giovanni Malagò, al termine del consiglio federale. Malagò ha confermato che, nei giorni precedenti, si era discusso di un altro candidato, Andrea Pirlo, come suggerito dal direttore tecnico e presidente del Club Italia, Paolo Maldini, con Leonardo. Questo piano ha subito un’involuzione e ha portato Malagò a ritirare il suo supporto a Pirlo.

“La mia scelta è stata guidata da una valutazione di opportunità – ha affermato Malagò – e mi dispiace che alcuni abbiano frainteso la situazione. Non ci sono stati conflitti o polemiche, solo una comunione di intenti che ha portato alla decisione di separare le strade. Anche il documento firmato insieme a Maldini e Leonardo riflette questa consensualità”. Malagò ha anche sottolineato che la sua ignoranza riguardo a precedenti accordi del 2025 ha influito sulla sua decisione, portandolo a riflettere e valutare l’opportunità di una nuova direzione.

“Per completare il cerchio e fare le giuste scelte riguardo al nuovo allenatore, ho deciso di coinvolgere Claudio Ranieri, che ha garantito il suo impegno in questo progetto. Ranieri sta rientrando dalla Calabria e avrà una conferenza stampa con Mancini domani”, ha aggiunto Malagò, sottolineando la necessità di un supporto forte e coeso nella nuova gestione.

Novità in arrivo per il futuro della Nazionale

Malagò ha anche anticipato che entro la fine della settimana verrà annunciata una terza figura che si occuperà del ruolo di dirigente delle squadre nazionali. Questo ruolo, che in passato è stato ricoperto da Riva e Buffon, avrà il compito di supervisionare anche le nazionali giovanili, attualmente coordinate da Viscidi, che rimarrà nel team. “Ci tengo a garantire una struttura solida e ben organizzata, per portare avanti il nostro progetto”, ha detto Malagò.

Intanto, in merito alla decisione di designare Mancini come CT, Giancarlo Abete, presidente della Lnd, si è espresso favorevolmente: “È una scelta di un tecnico di qualità, fatta in stretta sintonia con il presidente. Mancini ha dimostrato il suo valore vincendo l’Europeo con la Nazionale. Non c’erano altre opzioni e credo che la Serie A sia positiva riguardo a questa nomina”. Abete ha pianificato di coinvolgere il presidente Simonelli per confermare il consenso generale della categoria. Tuttavia, la questione del nuovo direttore tecnico non è stata affrontata durante il consiglio, secondo quanto riportato dallo stesso Abete.

Nel frattempo, Giorgio Chiellini ha smentito le voci sul suo possibile coinvolgimento come direttore tecnico della Nazionale, dichiarando il suo pieno supporto alla Juventus. “Sono molto felice del mio ruolo attuale e intendo rimanere a disposizione della Juventus e di Carnevali nel presente e nel futuro”, ha sottolineato Chiellini all’entrata della sede della Figc, dopo che il suo nome era stato accostato effettivamente a una posizione di maggior rilievo all’interno della Federazione.

La giornata di domani si preannuncia interessante, con un’importante conferenza stampa in programma alle 18:00, dove Claudio Ranieri e Roberto Mancini presenteranno ufficialmente il nuovo corso della Nazionale. Sarà un’occasione per delineare il futuro del calcio italiano e l’approccio che la Figc intende adottare per il prossimo ciclo. Le parole di Malagò e Abete rivelano una chiara intenzione di costruire una squadra tecnica di alta qualità in grado di affrontare le sfide future.

La Figc è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia del calcio italiano, e l’attenzione è rivolta verso i prossimi passi della Nazionale, sotto la guida di Mancini e Ranieri. Per rimanere aggiornati su tutte le novità, gli appassionati possono seguire le comunicazioni ufficiali della Federazione.

(Fonti: ITALPRESS, Figc)

FONTE ITALPRESS

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