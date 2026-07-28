Europei di canottaggio a Varese: ventidue barche azzurre in competizione da venerdì.

Arrivano i Campionati Europei di Canottaggio a Varese

VARESE (ITALPRESS) – Il conto alla rovescia per i Campionati Europei Assoluti di Canottaggio è ufficialmente iniziato! L’evento, atteso da appassionati e sportivi, si svolgerà a Varese da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto, portando sul campo di regata della Schiranna 450 atleti provenienti da 31 diverse nazioni. La presentazione dell’evento è avvenuta in mattinata presso la Schiranna, in presenza del presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Rossano Galtarossa, e di diverse autorità locali, tra cui il sottosegretario di Regione Lombardia, Federica Picchi.

L’Italia si presenta ai nastri di partenza con ben 22 equipaggi e 50 atleti, risultando la nazione più numerosa del torneo, seguita da Germania (21), Romania (15) e Ucraina (14). La Nazionale, guidata dal direttore tecnico Antonio Colamonici, torna dall’ottimo risultato ottenuto nella Coppa del Mondo di Plovdiv (Bulgaria), dove ha conquistato cinque medaglie: tre ori e due bronzi. Tra i successi, spicca il primo oro del doppio femminile, composto da Clara Guerra e Alice Gnatta, e la storica affermazione del due senza femminile di Laura Meriano e Alice Codato alla Henley Royal Regatta, un evento che festeggia 187 anni di storia.

L’Importanza del Campo di Regata di Schiranna

A Varese, oltre alle barche femminili, l’attenzione sarà focalizzata sul quattro di coppia maschile, con i finanzieri campioni mondiali e vicecampioni olimpici Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, che puntano a ulteriori successi dopo l’oro in Coppa del Mondo. Il duo maschile di Matteo Lodo, due volte bronzo olimpico, e Giovanni Codato, così come il quattro senza femminile guidato da Angelica Merlini, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi e Giorgia Pelacchi, cercano di confermare i recenti buoni risultati. Non mancano le speranze riposte anche nel singolista Gabriel Soares e nel doppio maschile Niels Torre e Marco Selva.

L’Italia parteciperà con tre ammiraglie a Varese: saranno presenti un otto maschile, uno femminile e uno misto. Il settore del Pararowing non è da meno, con Giacomo Perini che affronta la sua prima rassegna continentale nel singolo PR1, dopo la restituzione del bronzo conquistato ai Giochi di Parigi 2024.

Durante la presentazione dell’evento, Rossano Galtarossa ha messo in evidenza il prestigio di questo appuntamento e l’eccellente organizzazione che lo accompagna: “Il bacino della Schiranna è riconosciuto come una delle location più apprezzate a livello internazionale per il nostro sport. La nostra Federazione è orgogliosa di far parte di un Comitato Organizzatore compatto e attento ai dettagli, grazie al supporto delle istituzioni e all’impegno dei volontari”. Galtarossa ha sottolineato anche come eventi di tale portata possano contribuire a un eccezionale ritorno d’immagine per la Nazionale e per il canottaggio europeo.

Gli azzurri Alice Codato e Giovanni Codato, entrambi presenti all’evento, hanno espresso la loro emozione nel competere di fronte al pubblico di casa. “Sarà speciale sentire il tifo di casa su un lago dove ho conquistato molte medaglie”, ha dichiarato Alice, mentre Giovanni ha messo l’accento sulla bellezza del luogo, descrivendo il lago e le montagne come fonte di serenità.

Il Sottosegretario di Regione Lombardia, Federica Picchi, ha valorizzato l’importanza della Schiranna come campo di regata, evidenziando che rappresenta il risultato di una strategia a lungo termine. Recentemente, gli atleti lombardi hanno saputo brillare nei principali eventi internazionali giovanili, conquistando dieci medaglie nei Mondiali Under 23 di Duisburg e nella Coupe de la Jeunesse di Lucerna, confermando così la solidità del movimento canottiero regionale.

Per la Lombardia, i Campionati Europei di Canottaggio 2026 rappresentano un’opportunità strategica per rafforzare il suo ruolo come polo sportivo di riferimento, non solo per il canottaggio ma per tutte le discipline affini. Davide Galimberti, presidente del Comitato Organizzatore dei Grandi Eventi sul Lago di Varese, ha raccontato l’evoluzione della manifestazione negli ultimi anni, sottolineando come il suo comitato sia diventato un punto di riferimento internazionale per l’organizzazione di eventi di canottaggio.

Insomma, il Lago di Varese si prepara a ospitare un evento di grande rilievo, dove gli equipaggi azzurri daranno il massimo per rendere omaggio al tifo e all’amore del pubblico presente.

Fonti ufficiali: Italpress, Federazione Italiana Canottaggio.

FONTE ITALPRESS

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