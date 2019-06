Malfitano: Il Tweet del Napoli inutile. Ci sarà una cessione eccellente

Mimmo Malfitano parla del tweet del Napoli contro la Gazzetta. Il giornalista incalza e afferma che gli azzurri faranno una cessione eccellente.







Non si placa la polemica tra il Napoli e la Gazzetta dello sport. Il giornalista della rosea Mimmo Malfitano replica al tweet della società di De Laurentiis: “La Gazza scrive che Ancelotti avrebbe detto Ok alla vendita di Allan e Insigne. Possiamo definirla la prima grossa bufala della stagione. I giocatori del Napoli non sono in vendita. E non è arrivata nessuna offerta degna del loro valore. Se dovessero arrivare verranno valutate”.

Mimmo Malfitano ai microfoni di Julie Italia, afferma che il Napoli farà una cessione eccellente:

“Non mi abbasso al loro livello, quel messaggio era assurdo. La verità è che il Napoli ha dei problemi per quanto concerne la comunicazione”.

Malfitano sul Napoli aggiunge: “Non credo che quel tweet lo abbia scritto De Laurentiis. Il presidente ha un ufficio addetto alla comunicazione. La verità è che gli azzurri faranno almeno una cessione eccellente…”.