Maglie allenamento SSC Napoli, le prime indiscrezioni: tre colori e il logo dello sponsor sul petto – FOTO

Diverse indiscrezioni sul web su quelle che sono le nuove maglie d’allenamento che il Napoli indosserà durante il ritiro di Dimaro.

Circolano su vari social network immagini delle divise che i calciatori del SSC Napoli dovrebbero indossare durante il ritiro di Dimaro Folgarida, che prenderà il via tra pochi giorni. I tifosi sono sempre più impazienti di poter ammirare dal vivo i loro beniamini e molti si chiedono quali maglie verranno utilizzate durante gli allenamenti. La pagina “A tutela della Maglia del Napoli” ha cercato di rispondere a questa domanda, pubblicando sui social network alcune immagini che potrebbero rappresentare il ‘training kit’ della SSC Napoli per la stagione 2023/2024.

Secondo le voci che stanno circolando in queste ore sul web, sembra che i calciatori partenopei, che si alleneranno in Trentino sotto la guida attenta del mister Rudi Garcia e del suo staff, indosseranno divise d’allenamento di tre colori diversi: blu navy per i giocatori di movimento, arancione per i portieri e bianco, presumibilmente, per lo staff tecnico. Inoltre, sul petto delle maglie dovrebbe comparire il logo dello sponsor Ebay.

Non resta che attendere il ritiro di Dimaro Folgarida per vedere se queste anticipazioni si confermeranno e per poter osservare da vicino le nuove maglie di allenamento del SSC Napoli.