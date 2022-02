Maggio: “Napoli credici, lo scudetto è possibile”

Il pareggio con l’Inter sembra aver infranto i sogni scudetto del Napoli. Eppure il Milan, primo in classifica dista solo due punti, anche se l’Inter ha una gara da recuperare e quindi potrebbe andare a quattro punti di vantaggio. Dunque non tutto può essere perso, soprattutto in un campionato così aperto come quello di quest’anno. Anche Christian Maggio crede ancora nello scudetto del Napoli. L’ex calciatore a Radio Kiss Kiss Napoli parla della sua avventura in azzurro, ma anche dell’attuale stagione in Serie A.

Scudetto Serie A: lotta aperta

Gli uomini di Spalletti ora devono pensare alla sfida con il Barcellona, ma tenere anche la massima attenzione sul campionato. Secondo Maggio il Napoli “deve ancora credere nello scudetto. Secondo me può ancora lottare ancora per il titolo finale. Il pareggio con l’Inter non mette fine alle speranze. La squadra di Spalletti deve riuscire a restare attaccata alla vetta e giocarsi le sue chance tra la fine di febbraio e marzo, a quel punto si capirà chi vince lo scudetto in Serie A“. Gli azzurri ora devono fare i conti con un’altra piccola crisi di infortuni: Lozano è Politano lasciano la fascia destra d’attacco orfana dei due titolari, mentre a centrocampo Anguissa sostituirà Lobotka.