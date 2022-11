Luis Enrique il messaggio commovente alla figlia Xana: “Amore mio auguri, ovunque tu sia”

Luis Enrique ricorda la figlia Xana nel giorno del suo compleanno: “Oggi avrebbe compiuto 13 anni, auguri amore mio“.

Questa sera la Spagna di Enrique sfida la Germania ai Mondiali, una partita tra due super potenze del calcio europeo che si sfidano in Qatar. Ma oggi per Luis Enrique è un giorno molto più speciale, perché è il compleanno della figlia Xana, la piccola scomparsa prematuramente a 9 anni causa di una grave malattia. Ovviamente certi drammi non si superano mai definitivamente, si può andare avanti, si può ricordare con un sorriso in più, ma il dolore resta intatto.

Oggi Lui Enrique ha voluto dedicare un messaggio alla figlia Xana attraverso il suo profilo instagram: “Oggi si gioca solo contro la Germania, è un giorno speciale anche perché è il compleanno di Xana che avrebbe compiuto 13 anni. Amore, ovunque tu sia, tanti baci. Trascorri un gran giorno, ti amiamo“. Un amore immenso quello dei genitori per la propria figlia, che nonostante non sia più nel mondo terreno, continua a vivere nel cuore di chi la ama.