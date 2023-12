Lucchesi: “Napoli piazza poco abituata a vincere, vince una volta ogni 20-30 anni”

Napoli-Barcellona: Walter Mazzarri sfida l’impresa, Lucchesi avverte Roma e Napoli sulle vittorie sporadiche.

Nel corso di un’intervista esclusiva a Radio Punto Nuovo, l’ex direttore sportivo della Roma, Fabrizio Lucchesi, ha condiviso la sua prospettiva sulla sfida tra Napoli e Barcellona, sottolineando la possibilità di un successo per la squadra di Mazzarri. Tuttavia, Lucchesi ha anche sollevato questioni intriganti riguardo alle vittorie sporadiche di Roma e Napoli, definendole eventi rari che portano con sé un insidioso problema.

Il verdetto di Lucchesi su Napoli-Barcellona

Lucchesi ha dichiarato che la sfida Napoli-Barcellona non è impossibile per Mazzarri, enfatizzando che l’attuale Barça non è più la squadra invincibile di un tempo. Il Napoli, secondo Lucchesi, ha il potenziale per sconfiggerlo in Champions League. Ha elogiato la scelta di De Laurentiis nel puntare su Mazzarri, ma ha sottolineato che ora spetta al tecnico sollevare l’asticella delle aspettative.

“Napoli-Barcellona non è impossibile per Mazzarri. Non è quel Barça straccia rivali di una volta, il miglior Napoli può batterlo e superarlo in Champions. Per rivedere la squadra dell’anno scorso ormai è troppo tardi e non credo lo rivedremo mai. Anche se fosse rimasto Spalletti, sarebbe stato impossibile ripetersi. Mazzarri, però, si è inserito alla grande e arrivano segnali ottimi dal campionato. De Laurentiis ha fatto la scelta giusta al momento giusto, ora sta al tecnico rialzare l’asticella”.

Le sfide di Roma e Napoli

Lucchesi ha messo in guardia su quanto sia difficile vincere in città come Roma e Napoli, sottolineando che tali successi avvengono solo una volta ogni 20-30 anni. Ha condiviso la sua esperienza affermando che, nonostante il trionfo nello Scudetto con la Roma, la ripetizione è risultata un’impresa ardua. Ha attribuito questo fenomeno all’appagamento e alla difficoltà di mantenere il ritmo vincente.

“In piazze come Roma e come Napoli è davvero difficile vincere due campionati di fila. Alla Roma vincemmo uno Scudetto di spessore, l’anno dopo migliorammo la squadra e avevamo un organico da finale di Champions League. Eppure non riuscimmo a ripetersi. Sono piazze poco abituate a vincere e subentra l’appagamento anche a livello inconscio“.

La prospettiva sulla gara Roma-Napoli

Analizzando la sfida imminente tra Roma e Napoli, Lucchesi ha evidenziato la deludente prestazione della Roma contro il Bologna e ha previsto una partita insidiosa. Ha sottolineato che il Napoli dovrà esibire la sua migliore forma per superare una Roma decisa a evitare un Natale negativo.

“Roma e Napoli vincono una volta ogni 20-30 anni, così poi diventa un evento e si festeggia come l’ultimo dell’anno… Il problema che hanno è che poi dal giorno dopo si deve tornare a lavorare ancora più duramente. E non è qualcosa di così scontato. Roma-Napoli? I giallorossi vengono da una partita tremenda, non solo per il risultato. Il Bologna ha un po’ mortificato la Roma, che ora non vorrà passare un Natale negativo. Sarà una gara davvero insidiosa, il Napoli dovrà dare il meglio di sé per battere i capitolini. Mourinho si inventa sempre qualcosa. Mou finito? Il meglio lo ha già dato, ma può dare ancora molto. Mourinho si esalta con una rosa di campioni, cosa che la Roma non ha”.